Exclusiv EvZ. Medicul Carmen Orban, noua consilieră a lui Ciolacu, explică de ce a primit o donație de 80 de mii de dolari de la fiica unui afacerist arestat de FBI

Pe vremea când conducea Institutului Clinic Fundeni, Carmen Orban a primit o donație de 80.000 de dolari de la Raluca Simona Turiceanu, fiica lui Dumitru Martin, un om de afaceri din Constanța arestat de FBI în decembrie 2015 și condamnat, în 2017, la 13 ani de închisoare. Dumitru Martin a fost acuzat că a dat mită pentru a-i fi servit un contract de 10 milioane de dolari cu armata americană. Constănțeanul urma astfel să devină furnizor de containere de transport și depozitare pentru forțele americane din baza ”Mihail Kogălniceanu”.

Carmen Orban, divorț cu scandal. Soțul l-a menționat pe Martin

Suma deloc neglijabilă de 80.000 de dolari primită de Carmen Orban nu pare să fi avut un rol de șpagă, ci unul de sprijin. Potrivit fostului soț al lui Carmen Orban, medicul ortoped Horia Bogdan Orban, între soția lui și afaceristul constănțean se înfiripase o idilă.

În 2016, la un an după divorțul de Carmen Orban, ortopedul a acordat presei un interviu în care a dezvăluit detalii intime:

„(…) După povestea asta, bănuiesc că a început să se înfiripe relația dintre Dumitru Martin şi fosta mea soţie, poveste care a dus la divorțul nostru, în octombrie 2015. (…) Actele le-am depus pe 7 septembrie (2015 n.r.), la notariat, iar hotărârea de divorţ a fost pronunţată 30 de zile mai târziu. La acel moment, eu nu ştiam că ea are o altă relaţie. Am aflat abia după divorţ că avea o relaţie cu Martin, când am dedus că această relaţie era încă de dinainte de a ne separa.”, a declarat dr. Horia Bogdan Orban.

Carmen Orban, declarație exclusivă: „M-a ajutat să trec peste divorț”

Contactată de EvZ, dr. Carmen Orban a acceptat să comenteze subiectul care o vizează. Explicația celor 80.000 de dolari primiți sub formă de donație sunt, spune ea, un ajutor pentru a depăși perioada grea a divorțului.

Carmen Orban: „Eu și doamna Turiceanu ne știm de mult timp. Suntem prietene și m-a ajutat să trec peste o perioadă delicată a vieții mele după divorțul de fostul soț. Donația a fost raportată conform legii în declarația de avere încă de la momentul semnării contractului.”

I-am adresat o nouă întrebare cheie fostului manager de la Fundeni: a fost implicată în afaceri cu Dumitru Martin?

„Nu am avut vreo relație de afaceri cu tatăl dumneaei (n. Raluca Simona Turiceanu).”, a spus Carmen Orban în exclusivitate pentru EvZ.

Fiica afaceristului condamnat și cea care i-a oferit acest sprijin financiar lui Carmen Orban nu a putut fi contactată de publicația noastră. Totodată, a declarat presei, anterior, că nu e persoană publică și nu trebuie să-și justifice gestul, dar și că între ea și fostul manager de la Fundeni există o prietenie vechie. Donația către Carmen Orban a avut loc după arestarea lui Dumitru Martin în SUA.

Cine e Dumitru Martin

Dumitru Martin este fratele fostului prefect al județului Constanța din perioada 2002 – 2005, Gheorghe Martin, și unchiul deputatului PSD Eduard Martin. Cel din urmă a fost asociat la societatea de salubrizare Polaris M Holding.

Polaris a fost nucleul unui megadosar de corupție, în care a fost implicat și condamnat fostul primar al Constanței, Radu Mazăre. E vorba despre o mită în valoare de 7 milioane de euro, pentru ca Polaris să primească un contract din partea Primăriei Constanța. În 2022, Eduard Martin și firma Polaris au fost achitați.

Pe 1 decembrie 2015, Dumitru Martin a fost arestat de FBI.

Prin intermediul firmei Polaris, Martin a dat o mită de 1 milion de dolari unui ofițer din cadrul Forțelor Aeriene (US Air Force) în schimbul unui contract de 10 milioane de dolari din partea armatei americane. Polaris ar fi urmat să furnizeze astfel containere de transport și depozitare pentru forțele americane din baza ”Mihail Kogălniceanu” de lângă Constanța.

În 2017, Dumitru Martin a fost condamnat la 13 ani de închisoare de către un tribunal din California, fiind încarcerat într-un penitenciar din SUA.