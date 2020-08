Peste trei sferturi din ţară se vor afla până duminică dimineaţa sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Conform prognozei de specialitate, în perioada 15 august, ora 10:00 – 16 august, ora 10:00, în cea mai mare parte a ţării se vor semnala averse cu caracter torenţial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii şi grindină.

A doua jumatate a lunii august va aduce o serie de cicloni mediteraneeni care vor afecta cu precadere jumatatea sudica a tarii, prin averse de ploaie importante cantitativ, descarcari electrice, vijelii si izolat chiar si grindina. Ploile vor patrunde si in nordul teritoriului, insa intensitatea lor nu va fi la fel de ridicata precum in sud. Pe parcursul a 2-3 zile se pot acumula cantitati de apa de 70-80 de mm, urmand sa existe riscul pentru producerea unor inundatii localizate.

Din punct de vedere termic vremea se va raci in a doua parte a lunii august, iar temperaturile nu vor mai trece de pragul caniculei nici macar in sud. In interiorul arcului carpatic va fi chiar „racoare”, cu maxime de pana in 25-27 de grade Celsius in majoritatea zilelor.