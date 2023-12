Netflix, filmul care a făcut furori în doar câteva zile

Netflix a dat lovitura cu lungmetrajul „Leave the World Behind”. Thrilerul a urcat pe prima poziție în topul celor mai vizionate filme pe platforma de streaming. Cu peste 41,7 milioane de vizualizări „Leave the World Behind” a devenit cel mai vizionat titlu din această săptămână.

Netflix a introdus pelicula în care joacă Julia Roberts și Hawke în 8 decembrie la aproape două săptămâni după ce a fost prezentat în premieră mondială la AFI Festival. Pe locul doi în clasamentul platformei de streaming, la mare distanță se situează filmul „Family Switch”. O producție care îi are ca protagoniști pe Jennifer Garner și Ed Helms. Family Switch a fost urmărit de 18,6 milioane de utilizatori.

Locul trei revine producției animate „Leo” regizată de Robert Marianetti și scrisă de Adam Sandler. La capitolul seriale în engleză, „Obliterated” conduce clasamentul în această săptămână cu aproximativ 9 milioane de vizualizări. „My Life With Walter Boys” s-a bucurat de un succes uriaș. După doar patru zile de la lansare comedia s-a clasat pe locul doi cu 7,5 milioane de vizualizări în primele patru zile.

Cele mai vizionate filme pe platforma de streaming

Squid Game: The Challenge a coborât pe locul trei cu 6,6 milioane de vizualizări. Clasamentul este completat de prima parte din ultimul sezon „The Crown”. Serialul se poziționează pe locul șase cu 2,5 milioane de vizualizări, prezent pentru a patra săptămână în topul Netflix.

Două poziții mai jos, pe locul opt este serialul „Virgin River”, prezent pentru a opta săptămână în clasament cu 2,2 milioane de vizualizări. Bad Surgeon: Love Under the Knife și-a făcut și el loc în topul netflix alături de World War II: From the Front Lines.

Netflix a publicat raportul Engagement

Clasamentul este închis de serialele Cocomelon Lane” (2,4 milioane) şi sezoanele 1 (1,9 milioane) şi 2 (1,4 milioane) din „Young Sheldon”. Netflix a publicat marți raportul bi-anual Engagement care include peste 18.000 de titluri. Raportul oferă utilizatorilor o perspectivă asupra celor mai vizionate prodcuții în perioada ianuarie-iunie 2023, informează portalul BusinessInsider.