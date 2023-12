Netflix vine cu cele mai tari filme şi seriale în decembrie. Când va fi lansat „Rebel Moon”

Netflix vine cu multe surprize în decembrie. Printre recomandările platformei de streaming, printre cele mai apreciate filme ale lunii decembrie 2023 sunt:

The Crown: Sezonul 6 Partea 2, un ultim capitol în care monarhia trebuie să traverseze valul opiniei publice generat de moartea Prințesei Diana;

Sezonul 6 Partea 2, un ultim capitol în care monarhia trebuie să traverseze valul opiniei publice generat de moartea Prințesei Diana; Leave the World Behind, un thriller apocaliptic al scenaristului și regizorului premiat Sam Esmail, cu Julia Roberts și Ethan Hawke în rolurile principale.

Netflix vine cu seriale mult așteptate de români

Vor putea fi văzute Maestro, o poveste semnată şi jucată de Bradley Cooper, despre iubirea tumultoasă şi fără limite dintre dirijorul şi compozitorul Leonard Bernstein şi Felicia Montealegre Cohn Bernstein;

Berlin, un spin-off La Casa de Papel despre călătoria personajului interpretat de Pedro Alonso într-unul dintre cele mai extraordinare jafuri;

Chicken Run: Dawn of the Nugger, unde o gaşcă neînfricată de pui se uneşte pentru a-şi salva neamul de o nouă ameninţare. În plus, filmul Babardeală cu blucuc sau porno balamuc şi reality show-ul Aventura Strigaţi Ura! vin, de asemenea pe platformă.

Titlurile lunii decembrie

Leave the World Behind, din 8 decembrie. Regizat de Sam Esmail, cu Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans şi Kevin Bacon.

În acest thriller apocaliptic al scenaristului şi regizorului premiat Sam Esmail (MR. ROBOT), Amanda (Julia Roberts, distinsă cu premiul Oscar) şi soţul ei, Clay (Ethan Hawke, nominalizat la Oscar), închiriază o casă luxoasă pentru a petrece un weekend alături de copiii lor, Archie (Charlie Evans) şi Rose (Farrah Mackenzie).

Vacanţa lor este în curând dată peste cap, când doi străini – G.H. (Mahershala Ali, distins cu Oscar) şi fiica lui, Ruth (Myha’la), sosesc în miez de noapte cu veşti despre un misterios atac cibernetic şi caută refugiu în casa care, susţin ei, ar fi a lor. Cele două familii înfruntă un dezastru iminent, care devine din ce în ce mai terifiant cu fiecare secundă, forţând pe toată lumea să îşi accepte locul într-o lumea aflată în colaps. Bazat pe romanul lui Rumaan Alam, nominalizat la premiul National Book Award, „Leave the World Behind” este produs de Esmail Corp, Red Om Films, iar producţia executivă aparţine companiei Higher Ground Productions.

Berlin, din 29 decembrie

Creat de: Álex Pina, Esther Martínez Lobato, cu: Pedro Alonso, Najwa Nimri, Itziar Ituño, Michelle Jenner, Julio Peña, Begoña Vargas, Tristán Ulloa, Julien Paschal, Joel Sánchez, Martin Aslan, Martin Aslan, Yuri D. Brown.

Doar două lucruri pot însenina o zi sumbră: primul ar fi dragostea. Al doilea, să furi o avere. Acestea sunt elementele care îl ajută pe Berlin să treacă prin anii săi de aur, o perioadă în care încă nu are nicio idee despre boala lui şi nu a rămas prins în Monetăria Spaniei. Aici începe să pregătească unul dintre cele mai extraordinare jafuri ale sale: să facă să dispară bijuterii în valoare de 44 de milioane ca prin magie. Pentru asta, va cere ajutorul uneia dintre cele trei bande alături de care a dat spargeri.

Netflix vine cu seriale noi

Pe Netflix mai puteţi urmări:

Sweet Home: Sezonul 2, din 1 decembrie. Cine e? Un monstru, un om sau un hibrid? Miza e mai mare ca niciodată, iar lucrurile nu mai sunt deloc clare şi oricine se poate infecta.

Welcome to Samdal-Ri, 2 decembrie. După ce a ţintit prea sus, Sam-dal pierde totul şi se întoarce la începuturile sale umile. Acestea sunt urmările liniştite ale ascensiunii şi căderii sale.

Blood Cast, din 6 decembrie. Un traficant de droguri nemilos încearcă să cucerească Marsilia, iar un căpitan de poliţie şi echipa lui cutezătoare o cunosc pe noua recrută, care are intenţii ascunse.

I hate Christmas: sezonul 2, din 7 decembrie. A sosit din nou acea perioadă a anului, dar acum Gianna este îndrăgostită şi pregătită să îmbrăţişeze spiritul Crăciunului, deşi noile probleme ameninţă să îl distrugă.

High Tides, din 7 decembrie. După o vară încordată pe coasta belgiană, un grup de prieteni bogaţi se confruntă cu realitatea dură a vieţii de adult, mai ales cu dragostea şi cutumele sociale.

My Life with the Walter Boys, din 7 decembrie. Cu viaţa marcată de tragedie, o adolescentă se mută la familia tutoarei dintr-un oraş micuţ şi învaţă lecţii noi despre iubire, speranţă şi prietenie.

Single’s Inferno: sezonul 3, din 12 decembrie

Un nou grup de tineri necăsătoriţi se îmbarcă într-o călătorie către o insulă izolată, dorindu-şi, printre drame şi pasiuni, o şansă să ajungă în Paradis.

1670, din 13 decembrie. Un nobil trăsnit trece prin certuri de familie şi intră în conflict cu ţăranii pe fondul eforturilor lui stângace de a deveni cel mai faimos om din Polonia.

The Influencer, din 13 decembrie. O postare de pe reţelele sociale nu merge conform planului, iar o influenceriţă este nevoită să îşi reconstruiască reputaţia în mediul online necruţător.

As the Crown Files: sezonul 2, din 14 decembrie. Aslı şi Lale trebuie să fie nonconformişti şi să înfrunte noi provocări, în încercarea de a supravieţui în neiertătoarea industrie mass-media.

Carol & The End of the World, din 15 decembrie. În faţa unei apocalipse, o femeie luptă cu haosul zilelor din urmă şi caută înţelesul vieţii în ultimele sale luni pe Pământ.

Gyeonseong Creature: sezonul 1, Partea 1, din 22 decembrie. Gyeongseong, 1945. În era sumbră a dominaţiei coloniale, un antreprenor şi o detectivă luptă pentru supravieţuire, înfruntând un monstru născut din lăcomia umană.

Filmele mult așteptate pe Netflix

Netflix va lansa următoarele filme în decembrie:

Christmas as usual, din 6 decembrie. Pentru a-şi sărbători logodna, Thea îl aduce pe Jashan acasă, însă originile lui indiene şi tradiţiile norvegiene ale familiei ei garantează un Crăciun nebun.

Chicken Run: Dawn of the Nugget, din 15 decembrie. O gaşcă neînfricată de pui se uneşte pentru a-şi salva neamul de o nouă ameninţare: o fermă din apropiere care pune la cale ceva suspect.

Naga, din 7 decembrie. Rămasă în deşert după o petrecere secretă, o tânără trebuie să treacă de o cămilă răzbunătoare şi de probleme chiar mai grave pentru a ajunge acasă la timp.

Thank You, I’m sorry, din 26 decembrie. Rămasă brusc singură în ultimul trimestru de sarcină, Sara are parte de un ajutor neaşteptat: sora ei mai mare înstrăinată.

Nici documentarele noi nu vor lipsi

World War II: From the Frontlines, din 7 decembrie. Cu materiale de arhivă readuse la viaţă şi voci din toate taberele conflictului, serialul documentar prezintă Al Doilea Război Mondial dintr-o perspectivă complet nouă, arată platforma Netflix.

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only, din 12 decembrie. De la începuturile timide până la culmile gloriei, Kevin Hart şi Chris Rock fac dezvăluiri inedite din culisele prieteniei şi carierelor lor.

Face to face with Eta: Conversations with a terrorist, din 15 decembrie. Josu Urrutikoetxea, cunoscut şi ca Josu Ternera, îi acordă un interviu amplu lui Jordi Évole despre implicarea lui în grupul terorist ETA.