Netflix. „Squid Game: The Challenge” dezamăgește

Majoritatea criticilor au scris despre reality-show-ul mult așteptat, „Squid Game: The Challenge”, că este o metodă rușinoasă și oportunistă a companiei americane Netflix să capitalizeze succesul serialului originale. Ei mai scriu că producătorii nu au respectat viziunea și tematica creatorului serialului, Hwang Dong-hyuk. „Squid Game: The Challenge” este descris ca fiind „crud, exploatator și are o abordare neplăcută față de defectele concurenților”.