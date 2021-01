Netflix ajunge în Coreea. Planuri mari pentru gigantul de streaming în 2021. În Coreea de Sud, evident, informează NationalInterest.

Compania a licențiat și a produs conținut în străinătate, ceea ce nu numai că a protejat compania împotriva posibilității unei crize de programare legate de coronavirus, dar a filmat și emisiuni în alte țări, scrie NationalInterest.

Netflix ajunge în Coreea de Sud. Când va fi accesibil

Acum însă Netflix a închiriat spațiu în studiourile de producție din Coreea de Sud. Gigantul de streaming, care a cheltuit 700 de milioane de dolari pentru producția coreeană în ultimii cinci ani, a fost de acord să închirieze nouă studiouri la două instalații de producție, pentru producții precum „Regatul”, „The King: Monarhul etern”, „Start-Up, și „It’s Okay to Not Be Okay”. Compania a realizat mai mult de optzeci de producții în Coreea de Sud.

Noile studiouri închiriate sunt YCDSMC — Studio 139 și Samsung Studio, ambele la periferia orașului Seul.

„Netflix este încântat să-și aprofundeze investițiile în Coreea, precum și în filmele și serialele coreene”, a declarat Amy Reinhard, vicepreședinte al operațiunilor Studio Netflix.

Cu ce filme vor lua ochii localnicilor

„Cu aceste noi studiouri, Netflix este poziționat mai bine ca niciodată pentru a crește producția noastră din Coreea, oferind în același timp multe locuri de muncă legate de producție pentru profesioniștii talentați”.

Conform site-ului Hollywood Reporter, Netflix a anunțat că filmul de acțiune sud-coreean SF „Space Sweepers” va debuta la nivel mondial pe 5 februarie. Filmul, regizat de Jo Sung-hee, cu Song Joong-Ki și Kim Tae-Ri în rolurile principale, este descris drept „primul film de acțiune din Coreea de Sud, amplasat în spațiu”.