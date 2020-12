După cum relatează publicația NationalInterest, această situație a apărut în anii 1990, după ce Rusia a moștenit o datorie de 1,5 miliarde de dolari către Coreea de Sud.

Așa că a ajuns la o înțelegere: Rusia va oferi echipament militar de vârf, iar, în schimb, Seulul va anula 50% din datoria Rusiei. Ca parte a acestui acord a fost inclus tancul principal de luptă T-80U. În prezent, Coreea de Sud deține trei tancuri principale de luptă „moderne”, T-80U și indigenele K1 și K2.

La o simplă comparație tehnică, este clar că T-80U rămâne în urma K1A1 și K1A2.

T-80U a fost păstrat într-o configurație relativ simplă, în timp ce K1A1 și K2 au primit upgrade-uri de la industria de apărare coreeană.

În timp ce T-80U are o vedere panoramică de comandă panoramică zi / noapte în PNK-4S, K1A1 și K2 au ambele obiective de comandă termice. Industria de apărare a sud-coreenilor folosește muniție modernă M279 APFSDS pentru tunurile de 120 de milimetri ale K1A1 și K2, dar T-80U folosește încă muniție rusă importată. K2 are, de asemenea, multe caracteristici pe care T-80U nu le are, fiind unul dintre cele mai noi MBT-uri din lume.

De asemenea, nici fiabilitatea T-80U, nu este grozavă. Deși unele piese T-80U, cum ar fi șenilele, sunt produse în Coreea de Sud, majoritatea pieselor trebuie comandate tot din Rusia. Iar costurile lor au crescut atât de mult în ultimii ani, încât guvernul sud-coreean se gândește să se descotorosească de T-80U pentru a reduce cheltuielile cu întreținerea lor.

Lipsa modernizării datorită costurilor pieselor și lipsa voinței de „domesticire” a unui design străin au făcut ca tancul T-80U să nu fie pe deplin îmbrățișat de armata sud-coreeană. De aceea, mulți spun că T-80U este o relicvă care nu mai face față vremurilor actuale. O relicvă care a servit admirabil și chiar a contribuit, la început, la proiectul K2 Black Panther.