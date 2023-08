Un alt necaz în viața Ronei Hartner. A pierdut aproape tot

Recent, Rona Hartner a fost informată de medici că are cancer în faza patru, cu metastaze. Aceasta a declarat că are probleme de respirație și că se simte mereu obosită, iar acum a primit o altă veste proastă.

Cățelușa Ronei Hartner a murit din cauza unor probleme de sănătate, dar artista nu și-a pierdut speranța și iubirea pentru Dumnezeu.

Ce Dumnezeu vrea este să nu supun nimic analizării mele cerebrale. Ăăă, uite, Dumnezeu dacă îmi iubea câinele nu-l chema. Nu am analizări din astea prostești. De ce să am astfel de analizări?”, a mai spus artista, pe Facebook.

Am zis: ce trebuie să fac acum? Să am încredere în Dumnezeu. Nu mai am câinele mic. A plecat sâmbătă. Câinele mic era foarte bolnav și nu mi-am dat seama. Câinuțul a plecat cu multă liniște în suflet. A închis ochișorii și a plecat.

Rona Hartner a mai declarat că problemelor de sănătate îi dau bătăi de cap și că o fac să se simtă ca un „om de 185 de ani”. Artista a mai spus că nu mai merge la concerte și că toate proiectele ei au fost anulate.

„A venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată.

M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați… Le-am zis să se roage în primul rând și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani”, a spus Rona Hartner.