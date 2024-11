Ne-a părăsit o legendă a jurnalismului: Nestor Rateș (1933-2024). Marele jurnalist a fost una din vocile legendare ale Radio Europa Liberă.

Anunțul dispariției celui care a fost Nestor Rateș a fost făcut de către politologul Vladimir Tismăneanu, pe pagina sa de Facebook.

Nestor Rateș, un om, mai multe epoci

Nestor Rateș s-a născut la 7 aprilie 1933, la Moinești, Bacău. Pe numele său real Nathan Stessel. celebrul jurnalist a urmat studiile primare, liceale la Bacău și la Piatra Neamț ân perioada 1939-1948. În perioada 1948-1951, a urmat Şcoala de construcţii hidrotehnice din Piatra Neamţ. Primul său loc de muncă a fost acela de tehnician la Întreprinderea Energo-Construcţia din Bucureşti. A devenit licențiat în Filosofie al Universității din București unde a studiat între anii 1953-1958. A lucrat 14 ani ca jurnalist la Agerpres, din 1958, până în 1972, axat pe probleme de politică externă. Acum 51 de ani, a emigrat în Occident. A lucrat din 1973 la două din redacțiile celebrului Radio Europa Liberă, redacția din Washington (timp de două decenii) și redacția din Munchen.

Cei care ascultam Radio Europa Liberă, ne amintim comentariile sale și emisiunile sale. Era un profesionist desăvârșit. Așadar, a trăit în comunismul românesc. A activat apoi ca un luptător anticomunist în emigrație. A trăit și cei 35 ani de postcomunism.

Nestor Rateș, director al Departamentului Românesc al Radio Europa Liberă

De două, ori, Nestor Rateș a condus Departamentul Românesc al Radio Europa Liberă, la Munchen, apoi la Praga, mai întâi din 1989, după moartea fulgerătoare a lui Vlad Georgescu, apoi, din nou în perioada 1994-2002. Când a împlinit 70 de ani, în anul 2003, a fost numit consilier pentru politici editoriale ale Directorului General al Radio Europa Liberă. După ce s-a pensionat, a devenit consultant principal al Președintelui Posturilor de Radio Radio Europa Liberă/Libertatea (RFE/RL, Inc.).

Un mare autor de studii, articole și cărți de istorie contemporană și analiză politică

I se datorează o analiză obiectivă, în stilul „școlii Noel Bernard” a Revoluției Române din Decembrie 1989. Lucrarea scrisă de Nestor Rateș (Ratesh) s-a numit The Entangled Revolution, Praeger Publishers (The Washington Papers), apărută la New York și Washington, D.C., la 30 septembrie 1991, având 175 pagini. Cartea a avut și două ediții în limba română, cu titlul România: revoluția încîlcită, apărute la Editura Litera, București, la 1 ianuarie 1994, respectiv la Editura Paralela 45, în anul 1999.

Radio Europa Liberă a scris că marele dispărut a semnat studii impresionante în volumele Romania: 40 Years (1944-1984) editat de către Vlad Georgescu, (Praeger, 1988), si The United States and Romania” editată de către istoricul Paul D. Quinlan si publicată la American-Romanian Academy of Arts and Sciences Publishng House, în anul 1988.

Anunțul politologului și profesorului universitar doctor Vladimir Tismăneanu

Politolog, profesor universitar doctor la University of Maryland, Vladimir Tismăneanu i-a fost colaborator apropiat. Iată ce a scris pe pagina sa de Facebook:

„De cel puțin două ori am comentat alegerile prezidențiale americane din studioul Europei Libere de la Washington. Destinul face ca Nestor Ratesh să ne părăsească într-un asemenea moment. Născut în 1933, a făcut ziaristica la Universitatea din București, a lucrat un timp la Agerpres, apoi a emigrat. Avea o minte brici și o voce de neuitat. A scris una din primele cărti serioase despre revoluția din decembrie 1989. Nu practica și nu prețuia senzaționalismul. Făcea parte din “școala” lui Noel Bernard. Am fost colaborator permanent al emisiunilor sale. Un reper admirabil în istoria jurnalismului independent, echilibrat, critic, onest. Să se odihnească in pace!”

Sursa foto: Primăria Municipiului Moinești