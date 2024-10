Politica Videanu, „pensionarul” cu bijuterii de 650.000 de euro. Ce spune fostul ministru







Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu şi soţia sunt „pensionarii” despre care se anunțase că au fost găsiți în aeroportul din Munchen cu bijuterii de 650.000 de euro.

Informația despre doi „pensionari români” opriți la Munchen a fost publicată de Digi24, care nu a dat și numele celor doi. La scurt timp s-a aflat că este vorba despre Videanu și soția sa.

Ce spune Adriean Videanu

Videanu a spus că avea un colier pentru soţia şi un ceas, pe care le cumpărase din Elveţia şi nu ştia că trebuie să plătească taxele în Germania, unde era în tranzit spre România.

Fostrul ministru a declarat că a fost vorba despre ”o neînțelegere cauzată de faptul că nu am știu legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România, țara unde am rezidența fiscală”.

Vrea să conteste decizia

„Vameșul a susținut că trebuie să plătesc în Germania atât taxele, cât și TVA, și până la plata tuturor sumelor ei au reținut bijuteriile. Am plătit taxele cerute, dar le-am comunicat că voi contesta administrativ decizia, pentru că eu cred că e normal să plătesc TVA acolo unde am reședința fiscală, adică în România”, a mai spus Videanu pentru G4media.

Printre bijuteriile găsite în posesia lui Videanu și a soției sale se numără un ceas în valoare de 150.000 de euro și un colier de aproape jumătate de milion de euro.

Videanu, achitat de ICCJ într-un dosar DIICOT

Adriean Videanu a fost achitat definitiv în acest an de un complet de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul deschis de DIICOT în 2012 privind achiziția de gaze de la stat de către compania afaceristului Ioan Niculae. Aceștia fuseseră achitați și pe fond, în 2022, iar DIICOT a făcut apel.

Videanu a fost unul dintre cei mai controversați lideri ai fostului PDL, partidul ex-președintelui Traian Băsescu. El a fost primar al Capitalei pentru un mandat (2005-2008) și apoi ministru al Economiei. Acesta n-a mai candidat pentru al doilea mandat din cauza lui Traian Băsescu. Videanu este considerat unul dintre artizanii introducerii cotei unice de impozitare de către Alianța DA după 2005. În prezent, acesta conduce grupul de firme Theda Mar cu afaceri în domeniul materialelor de construcții și energiei.