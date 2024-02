NATO își sporește prezența în România. Franța trimite încă 3.000 de militari

Grupul de luptă NATO de la Cincu se va transforma în brigadă, dat fiind că numărul militarilor francezi va crește cu încă 3.000. Decizia a fost luată la nivelul conducerii alianței, iar anunțul a fost făcut de generalul francez Loïc Girard.

NATO își va spori prezența în România, începând cu primăvara viitoare. Franța va trimite încă 3.000 de militari, astfel că grupul de luptă de la Cincu se va transforma în brigadă.

C0nducerea Alianței Nord-Atlantice a decis să trimită încă 3.000 de militari la Cincu, în România. Militarii, care vor veni din Franța, se vor alătura Grupului de Luptă francez de la Brașov, care se va transforma în brigadă. Anunțul a fost făcut de generalul francez Loïc Girard, locțiitorul comandantului Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est al NATO din România.

În prezent în România sunt în jur de 1.000 de militari ai alianței care sunt reuniți într-un grup de luptă condus de Franța. Militarii sunt campați la baza din Cincu, Brașov.

Generalul Girard a anunțat că, pe lângă cei aproximativ 3.000 de noi militari NATO, în România vor fi dislocate mai multe echipamente. Este vorba despre 37 de tancuri Leclerc și obuziere Caezar.

Our unit had the privilege of hosting the French Senior National Representative, BGEN Loïc Girard.

This visit provided the opportunity to engage in constructive dialogue and highlight by our Commander, the current status, roles and responsibilities of our unit.#StrongerTogether pic.twitter.com/kKNjzmye8O

— NFIU Romania (@NFIU_ROU) November 28, 2023