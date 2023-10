Cu ce contribuie România în NATO, de fapt

Întrebat despre impactul delegației române la NATO în îmbunătățirea securității informațiilor, David Cattler a evidențiat trei aspecte semnificative.

El a subliniat că România are o contribuție neprețuită. A menționat că o parte semnificativă a personalului său, inclusiv câțiva dintre ofițerii cheie din divizia sa, sunt proveniți din serviciile de informații românești.

Mai mult, au roluri esențiale în eforturile Alianței în domeniul informațiilor și securității.

Contribuţia României la securitatea NATO

„Aș spune că primul lucru este că am avut un angajament personal strâns cu directorii serviciilor române de informații și securitate, chiar înainte de a prelua postul, în decembrie 2019. Am vizitat Bucureștiul, în medie, cel puțin o dată pe an în cei patru ani de când sunt aici și ei au venit și aici cel puțin o dată pe an. Așa că avem contacte excelente în persoană.

Al doilea lucru pe care l-aș spune este că au o înțelegere excepțională. Nu doar asupra situației care apare imediat în interiorul și în jurul României, ci și în regiunea mai largă. De asemenea, ei înțeleg foarte bine Rusia, înțeleg domeniul cibernetic și toate celelalte probleme transnaționale pe care trebuie să le abordăm împreună.

Și m-au ajutat foarte mult să învăț mai multe, să înțeleg mai multe. Și, pe măsură ce călătoresc, de exemplu, am lucrat mult și cu Moldova în perioada mea aici. Și a fost foarte util să mă consult cu România despre ce ar trebui să înțeleg”, a punctat David Cattler.

Conducătorul activității de informații a NATO a discutat într-un interviu acordat digi24 despre domeniul informațiilor. Dar și despre importanța celor 31 de aliați care furnizează date pentru luarea deciziilor în cadrul Alianței.

Cattler menționează că experiența în cadrul NATO este incredibilă. Și asta deoarece cu cei 31 de aliați, în curând să fie 32, odată cu aderarea Suediei, Alianța dispune de peste 80 de servicii de informații și securitate.

El subliniază adesea importanța discuțiilor despre capacitățile politice și militare ale Alianței.

România obține tot ce poate fi mai bun în materie de informații

David Cattler a mai declarat că atunci când există o rețea de peste 80 de servicii de informații și securitate care colaborează între ele cu încredere și siguranță reciprocă, este dificil să ne gândim la vreo întrebare la care acestea să nu poată răspunde atunci când lucrează împreună.

„Astfel, de exemplu, conducerea din România este capabilă nu doar să se bazeze pe capabilitățile excepționale pe care le are România. Ci și pe capacitățile celorlalți 31 de aliați.

Obțineți tot ce pot oferi mai bun în materie de personal și informații. Perspectivele lor, opiniile lor, expertiza pe care acești oameni au acumulat-o. Și chiar contează. Adică, am petrecut ceva timp, în 2019, vorbind despre necesitatea îmbunătățirii procesului decizional la nivelul NATO”, a spus el.