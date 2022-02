NATO îl demască pe Vladimir Putin! Adevăratul plan al acestuia. Ce ne așteaptă

Mircea Geoană, secretar general NATO, a făcut o serie de declarații în contextul tensiunilor dintre Rusia și Occident. Oficialul susține că negocierile diplomatice ar putea aduce beneficii ambelor părți și susține că, dacă Kremlinul va continua aceeași politică, urmările nu vor fi în avantajul lor.

Războiul Rece este un subiect adus în discuție de secretarul general NATO, care dorește să reamintească Rusiei faptul că, atunci, SUA și URSS erau comparabile din punct de vedere al forței armate și economice, fapt care astăzi nu mai este valabil. Mircea Geoană pune întreaga situație actuală pe umerii Kremlinului și precizează faptul că înregistrăm cel mai scăzut nivel al relațiilor dintre Rusia și Occident.

„Putem spune, fără a face paralele istorice, că suntem în acest moment datorită și din cauza Federației Ruse la cel mai scăzut nivel al relației Occidentului cu Federația Rusă din ultimii 30 de ani. Nu ne-am dorit să ajungem aici. Suntem în continuare doritori să aducem relația dintr-un punct de minim practic istoric, de după 1989, la un nivel de amiciție, la un nivel de predictibilitate și de dialog care sunt preferabile a ceea ce Federația Rusă își propune. Niciodată istoria nu se repetă în mod identic”, a declarat Mircea Geoană pentru DC News.

Rusia nu mai este la egalitate cu marile puteri. NATO este mult mai puternică astăzi

Secretarul general al NATO susține că Rusia nu se mai poate compara cu Occidentul. Dacă în timpul Războiului Rece se putea vorbi despre o egalitate, astăzi NATO reprezintă mult mai mult atât economic, cât și ca forță armată.

„Dacă Războiul Rece a constat într-o luptă pentru supremație globală între două blocuri și între două super-puteri relativ echivalente ca forță și ca putere militară și economică, în clipa de față, dacă ne uităm la cifre, NATO astăzi reprezintă un miliard de oameni, reprezintă mai mult de 50% din produsul global brut, reprezintă, din punct de vedere militar, și bugete de apărare peste 50% din cele de la nivel global.

Federația Rusă rămâne un jucător redutabil, dar din punct de vedere al dezechilibrului de putere, de forță, tehnologic, militar, politic, economic, nu putem spune că asistăm în acest moment la recrearea condițiilor pentru Războiul Rece, ci mai degrabă la o încercare a Federației Ruse de a schimba regula jocului în mod brutal. Dacă Federația Rusă crede că își poate face sferă de influență amenințând, cu invazia militară, vecinii săi, suntem convinși că vor obține exact opusul.

Au vrut un NATO slab, avem astăzi un NATO puternic. Vor ca Ucraina să fie într-o logică de armonie cu Federația Rusă, și-au transformat poporul ucrainean într-un adversar. Credem că această cale este contra-productivă, facem tot ce depinde de noi să îi convingem pe cei din Moscova și cei de la conducerea din Kremlin că reintrarea într-o logică de confruntare între Federația Rusă și vecinii săi sau între Federația Rusă și noi, cea mai puternică alianță din istoria umanității, este o propunere care nu face sens. Suntem în continuare doritori de dialog și de diplomație și de predictibilitate la nivel European”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.

Nu sunt motive de îngrijorare la adresa NATO

Mircea Geoană a vorbit și despre Articolului 5 al Alianței și importanța menținerii unității blocului Nord-Atlantic în fața provocărilor din ultima perioadă. Oficialul a precizat faptul că NATO nu se simte amenințată de acțiunile Rusiei, iar securitatea Occidentului nu prezintă îngrijorări.

„Trebuie să facem o distincție foarte clară între statele care sunt membre NATO, cazul României, cazul Poloniei, 30 de state aliate, și statele care nu sunt membre NATO, cazul Ucrainei. Deci dacă pentru Ucraina încercăm să-i susținem politic și practic, iar anumiți aliați, în plan bilateral, chiar și militar, când vine vorba despre apărarea teritoriului națiunilor și populației din NATO, lucrurile sunt complet diferite. Articolul 5 este pe deplin funcțional. El a fost confirmat și definit ca fiind sacrosant, îl citez pe președintele Biden.

Vă spun asta din interior, de la vârful Alianței Nord-Atlantice, orice încercare de a afecta securitatea țărilor NATO va fi întâmpinată de o unitate de monolit al întregului bloc Nord-Atlantic. Niciun centimetru pătrat de teritoriu aliat nu este în afara protecției Articolului 5 și dacă vă uitați un pic la modul în care NATO a acționat în urma agresivității Rusiei, am observat, și vă spun asta cu multă bucurie și încredere, că toți aliații au acționat ireproșabil. Nu am văzut niciodată în viața mea, și am o carieră relativ lungă în politica și diplomație, Statele Unite atât de mult angajate și implicate în a ține toți aliații informați, nu am văzut niciodată relația dintre America de Nord și Europa devenind atât de puternică. Deci, într-un fel, acțiunile președintelui Putin au făcut ca NATO să devină mai unit, mai puternic și mai coerent decât oricând.

Nu sunt motive de îngrijorare la adresa securității noastre, NATO e aici vigilent, pregătit și foarte robust în a descuraja orice potențială acțiune agresivă la adresa noastră și suntem în continuare preocupați de situația pe ca Rusia o exercită în Ucraina, acest lucru fiind în continuare un subiect de preocupare. Suntem extrem de solizi, uniți și vigilenți atât politic, cât și militar. NATO e pregătit să răspundă oricăror situații, de orice natură ar fi ele“, a spus Mircea Geoană.