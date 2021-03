Naționala de handbal a României a ratat, calificarea la Olimpiadă. „Tricolorele” au obținut o victorie inutilă în fața reprezentativei Muntenegrului, gazda turneului preolimpic. Româncele s-au impus cu scorul de 28-25, dar pentru a merge la Tokyo aveau nevoie de un succes la cinci goluri diferență.

Naționala de handbal a României nu va participa la marele festival al sportului

Astfel, la JO vor merge naționalele Norvegiei și Muntenegrului. Sâmbătă, în prima partidă jucată la acest turneu, „tricolorele” au cedat în fața nordicelor cu scorul de 24-29. Înaintea confruntării de astăzi, s-a vorbit despre o înfrângere convenabilă pentru Muntenegru. Astfel încât România să se impună cu scorul de 30-25, pentru ca ambele echipe să meargă la Olimpiadă. Nu s-a pus problema unui aranjament, iar muntenegrencele au cedat inițiativa abia pe final.

Un moment cheie a fost cel din minutul 38, atunci când la scorul de 19-17, Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a României, a ratat o lovitură de la 7 metri. În total, la acest turneu, interul stânga a marcat de 22 de ori. Câte 11 reușite a avut Neagu în fiecare confruntare. La competiția preolimpică din Muntenegru ar fi trebuit să participe și reprezentativa din Kazahstan. Însă, din cauza pandemiei de coronavirus, reprezentativa asiatică s-a retras.

Adrian Vasile a contestat înfrângerea cu Muntenegru

Oricum, sportivele din Kazahstan aveau doar șanse de domeniul fanteziei pentru a ocupa unul dintre cele două locuri calificabile la Olimpiadă.

„Sunt foarte mulţumit de modul în care ne-am luptat tot meciul, de atitudinea pe care am avut-o. De faptul că inclusiv în momentele mai grele nu am cedat şi am încercat să ne aducem aminte de tot ce am discutat săptămâna aceasta.

Înfrângerea la cinci goluri nu ne dă un sentiment plăcut. Pentru că nu aşa s-a simţit realitatea din teren. Dar avem încă un meci mâine şi am foarte mare încredere în fete, în grup, că vom reuşi să ne calificăm la Tokyo”. Spunea selecționerul Adrian Vasile după eșecul cu Muntenegru.