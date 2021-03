Sorana Cîrstea revine la Jocurile Olimpice. După ce a ratat ultima Olimpiadă de la Rio de Janeiro, din cauza unei accidentări, jucătoarea în vârstă de 30 de ani a aflat, în ultimul moment, că va avea dreptul de a evolua la Tokyo.

Federația Română de Tenis, condusă de Ion Țiriac, a obținut o derogare din partea forului internațional, iar Cîrstea va fi admisă pe tabloul principal al competiției găzduite de capitala Japoniei. În mod normal, la Tokyo vor fi prezente doar primele 56 de tenismene clasate în ierarhia WTA și care au bifat, de asemenea, mai multe prezențe în naționalele de FED Cup ale țărilor lor, în ultimele două sezoane.

„Din fericire, voi putea să evoluez la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Am fost contactată de Federația Română de Tenis și am înțeles că s-a obținut o derogare pentru mine. M-au întrebat dacă doresc să joc și am răspuns evident că da” a confirmat Cîrstea această veste, înainte de a decola spre turneul WTA 1000 de la Miami.

Cîrstea s-a retras din națională din 2018

Sportiva de 1,77 metri este situată, în prezent, doar pe locul 66 mondial, iar din 2018 nu a mai evoluat deloc pentru naționala de FED Cup a României. Cîrstea spune că ideea de a obține, pe ultima sută de metri, o derogare nu i-a aparținut ei, ci a fost 100% inițiativa federației.

„Este o onoare pentru mine să reprezint România la Olimpiadă. Am jucat la două Olimpiade, dar la a treia am fost, din păcate accidentată. Dacă s-a obținut această derogare, normal că îmi doresc să joc. Nu eu am cerut, dar a venit din partea celor de la federație și m-am bucurat” a explicat Cîrstea.

În urmă cu trei ani, tenismena originară din București a decis să renunțe la echipa de FED Cup. Cîrstea și-a motivat atunci hotărârea de a se retrage din naționala României de nevoia realizării unui schimb de generații la reprezentativa tricoloră.

„Am reprezentat cu mândrie și onoare tricolorul de fiecare dată când am avut ocazia. Simt că mi-am făcut datoria și acum este momentul să predau ștafeta noi generații” a comunicat în 2018, Sorana Cîrstea.