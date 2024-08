Descoperire surprinzătoare pe Marte. Planeta Roșie poate găzdui forme de viață

Statele Unite. NASA a anunțat că a făcut o descoperire importantă pe planeta Marte. Undeva sub scoarța stâncoasă a planetei se găsesc depozite subternare de apă lichidă.

Oamenii de știință au reanalizat datele obținute de la Mars Insight Lander, care a aterizat pe planetă în 2018. Aceasta este o navă spațială robotizată concepută pentru a studia interiorul profund al planetei.

Misiunea științifică a Mars Insight Lander s-a încheiat în decembrie 2022. Modulul de aterizare a stat liniștit și a ascultat pulsul lui Marte timp de patru ani.

Oamenii de știință au explicat că Lander-ul a transportat un seismometru. Dispozitivul a înregistrat timp de patru ani vibrațiile provocate de cutremurele marțiene. Iar în urma analizelor și a modului în care se mișcă planeta, specialiștii NASA au ajuns la concluzia că există apă lichidă. Este o descoperire foarte importantă, pentru oamenii de știință.

Aceasta chiar dacă se știe că există apă înghețată la polii marțieni. Este pentru prima oară când apa este descoperită în forma sa lichidă. Noile descoperiri au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Oamenii de știință din cadrul NASA au explicat că prin măsurarea vitezei cu care se deplasează undele seismice, au stabilit prin ce material se deplasează acestea. Ei au precizat că astfel de tehnologii sunt folosite și pe Pământ pentru a căuta apă, petrol sau gaze. .

În urma analizei făcute, au fost descoperite rezervoare de apă care se află la adâncimi cuprinse între 10 și 20 km în scoarța marțiană. Studiile arată că pe suprafața planetei au existat, în timpuri străvechi, râuri și lacuri. De trei miliarde ani, Planeta s-a deșertificat, astfel că apa a dispărut de pe suprafața sa.

