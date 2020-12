Vestea, care a ajuns tardiv sub ochii opiniei publice, a provocat furie în rândul apărătorilor drepturilor animalelor. În urmă cu un an, la 2 februarie, National Aeronautics and Space Administration (NASA) a eutanasiat, folosind medicamente, douăzeci și șapte de maimuțe de la unul dintre centrele sale de cercetare din California.

Spre deosebire de alte animale folosite în trecut, aceste maimuțe nu au fost folosite pentru nicio misiune spațială. Au fost adăpostite în centrul Ames al agenției spațiale, situat în Silicon Valley. Acest lucru, după ce s-a încheiat un acord între un laborator de cercetare farmaceutică prezent în centru, LifeSource Biomedical, și NASA, pentru a găzdui aceste maimuțe, în urmă cu câțiva ani.

În cele din urmă, starea lor de sănătate pare să fi fost motivul eutanasierii lor, relatează presa britanică. Aceste primate erau bătrâne și majoritatea ar fi avut boala Parkinson, relatează The Guardian.

Cu toate acestea, o alternativă părea posibilă pentru a evita uciderea, într-o singură zi, a tuturor acestor maimuțe. Agenția spațială americană ar fi putut să le plaseze într-un centru de plasament pentru animale, înainte ca acestea să moară, scrie Slate.

Nimic nu a împiedicat agenția spațială americană să le ofere șansa la o a doua viață, înainte de a ajunge la această soluție radicală.

Dar aceste primate nu au fost „aparent considerate demne de a trăi într-un centru”, a deplâns, în presa britanică, John Gluck, expert în etică animală la Universitatea din New Mexico, în Statele Unite.

În schimb, maimuțele au fost forțate să trăiască o parte din viața lor în laborator, până ce au fost ucise.