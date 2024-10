Monden Nana Mouskouri, la 90 de ani. Fascinanta poveste a artistei care cânta în șase limbi







Legendara artistă Nana Mouskouri împlinește astăzi, 13 octombrie, 90 de ani. Ea a început să ia lecţii de canto la 12 ani şi a studiat muzică clasică la Conservatorul din Atena. În 1957, ea a fost dată afară de la Conservator pentru că mergea să cânte noaptea cu un club de jazz.

Nana Mouskouri a avut succes de la începutul carierei

La începutul carierei, Mouskouri a cântat melodia lui Hadjidakis "Kapou Iparchi Agapi Mou", scrisă împreună cu poetul Nikos Gatsos, la un festival al cântecului grecesc şi a câştigat premiul I. La ediţia din 1960 a festivalului, ea a interpretat încă două compoziţii ale lui Hadjidakis, "Timoria" şi "Kiparissaki", care s-au clasat la egalitate pentru premiul I, iar la scurt timp, şi-a făcut prima apariţie în afara Greciei la Festivalul Mediterranean Song, desfăşurat la Barcelona.

Ea vorbea greacă, franceză, engleză, spaniolă, italiană, portugheză și a ajuns cunoscută în toată lumea. A pătruns pe scena internaţională la începutul anilor 1960 şi a fost uneori descrisă drept replica Barbrei Streisand în Europa.

A scos hit după hit

Artista a cântat: muzică jazz, melodii pop înainte şi după era rock, cântece de cabaret franceze, muzică de film, repertoriu clasic şi de operă, muzică religioasă, melodii populare din ţara ei natală Grecia şi multe altele. Aceasta s-a făcut cu adevărat remarcată cu melodia ''The White Rose of Athens'', care a ajuns hit. Mouskouri a ajuns un superstar în Franţa cu albumul ei din 1967 "Le Jour ou la Colombe", care a reprezentat o mare parte din nucleul repertoriului ei francez: "Au Coeur de Septembre", "Adieu Angelina", "Robe Bleue, Robe Blanche", printre altele.

Cântăreața a scos cele mai multe hituri în 1981. Unul dintre ele a fost "Je Chante Avec Toi Liberte". Printre albumele ei de la începutul anilor '90 s-au numărat: colecţia "Gospel", "Nuestras Canciones" în limba spaniolă, "Cote Sud, Cote Coeur","Falling in Love Again: Great Songs From the Movies" (pentru care a colaborat cu Harry Belafonte la realizarea a două piese) şi "Dix Mille Ans Encore".

Nana Mouskouri a renunțat la muzică

Pe 23 iulie 2008, Mouskouri a susţinut "Concertul de rămas bun" la Teatrul antic Herodes Atticus, din Atena, în faţa unui stadion plin. La începutul lunii octombrie 2024, Nana Mouskouri a anunțat că se retrage definitiv din muzică. „Cred că am făcut destul”, a spus ea.

Cu ocazia celei de-a 90-a aniversări, pe 13 octombrie va fi lansat un nou album cu versiuni reînregistrate ale celor mai mari hituri ale ei. Muzica ei va continua să fie ascultată în toată lumea.