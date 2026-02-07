Nana Falemi, declarație de dragoste pentru Piți: Am crezut că leșin

Nana Falemi a declarat la un podcast faptul că atunci când era antrenat de Victor Pițurcă era cel mai fericit. Asta pentru că fostul selecționer a fost idolul lui.

Jucătorul de fotbal a explica faptul că în momentul în care a ajuns la Steaua a fost extrem de fericit. Asta pentru că urma să fie antrenat de Victor Pițurcă, idolul lui.

„Fiecare zi cu Piți a a fost o zi fericită pentru că mă antrena idolul meu. Dacă mă suna la 12 noaptea eu trebuia să intru în joc, vorbesc serios. Eu în toți anii ăia în care am stat la Steaua, asta era mentalitatea mea”, a explicat fostul internațional.

Din momentul în care a ajuns la Steaua, Falemi nu i-a ieșit din vorbă lui Pițurcă. Drept urmare era mereu în formă și gata să intre în teren.

”Dacă noi ne vedeam în club, tu beai ce-ai fi vrut tu, dar eu beam apă pentru că eu voiam să fiu în formă. Pretențiile în ceea ce mă privește erau foarte mari. Și mai ales că era un exemplu pentru noi. El muncea foarte foarte mult, era workaholic, muncea mult și serios și atunci ne inspira foarte mult”, a mai spus Falemi.

În momentul în care a fost sunat prima dată de antrenor, jucătorul a fost extrem de impresionat. Mai-mai să îi cadă telefonul din mână de emotie. „Primul dialog a fost la telefon.

Când m-a sunat și mi-a spus că i-ar plăcea să lucreze cu mine. Am crezut că îmi cade telefonul din mână. Mi s-a înmuiat mâna, apoi picioarele. Eram să leșin. Apoi primul dialog, live, nu pot să-ți spun, au fost lucruri strict profesionale”, a mai spus jucătorul.