Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București

Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie aduce în fața publicului bucureștean un program liric și coregrafic bogat. De la dramatismul biblic din „Nabucco” de Giuseppe Verdi, la clasicul mozartian din „Nunta lui Figaro”, de la monumentalitatea operei „Aida”, la baletul romantic „Giselle”, pentru ca săptămâna să se încheie în forță cu „Faust”, drama pactului cu diavolul semnată muzical de Charles Gounod.

Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30, vă așteptăm la „Nabucco” de Giuseppe Verdi, o frescă sonoră impunătoare, în care lupta pentru libertate și credință capătă proporții mitice. Povestea regelui Nabucodonosor, prins între ambiție, orgoliu și revelație, este dublată de o muzică monumentală, unde celebrul cor al sclavilor evrei, „Va, pensiero”, devine mai mult decât o pagină muzicală, un strigăt colectiv pentru speranță și demnitate. Verdi își afirmă geniul dramatic și viziunea asupra operei ca manifest liric și politic.

În spatele veseliei se ascunde un comentariu subtil asupra emancipării

Joi, 30 octombrie, ora 18:30, vă propunem „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, o operă în patru acte care demontează, cu inteligență și umor, convențiile sociale ale epocii. Personajele se joacă de-a dragostea, de-a puterea și de-a aparențele într-un carusel de răsturnări de situație, deghizări și replici tăioase. În spatele veseliei se ascunde un comentariu subtil asupra emancipării. Mozart împletește toate acestea într-o muzică vie și profund umană, care traversează secolele fără să-și piardă actualitatea.

Vineri, 31 octombrie, ora 18:30, revine pe scenă „Aida”, una dintre cele mai iubite opere ale lui Verdi, în care destinul personal se ciocnește violent de cel al istoriei. Dragostea interzisă dintre Aida, prințesa etiopiană devenită sclavă, și Radamès, comandantul armatei egiptene, se desfășoară pe fundalul unei fresce epice. Aida nu este doar o poveste de iubire tragică, ci și un studiu despre loialitate, trădare și puterea de a alege între inimă și datorie. Spectacolul impresionează prin amploarea scenografică și dramatismul muzicii.

Încheiem săptămâna cu „Faust” de Charles Gounod

Sâmbătă, 1 noiembrie, ora 18:30, publicul este invitat la baletul „Giselle” de Adolphe Charles Adam, o capodoperă a romantismului coregrafic, unde fragilitatea iubirii și forța iertării sunt exprimate prin mișcare, nu prin cuvânt. Giselle, o tânără cu suflet pur, înșelată și împinsă la nebunie de o iubire imposibilă, se transformă, după moarte, într-un spirit protector. „Giselle” este un poem vizual despre iluzii pierdute și mântuirea prin iubire.

Duminică, 2 noiembrie, ora 18:00, încheiem săptămâna cu „Faust” de Charles Gounod, un pact cu diavolul semnat pe muzică. Inspirată de capodopera lui Goethe, opera explorează tentația, dorința de cunoaștere și prețul plătit pentru tinerețea recâștigată. Faust, Margareta și Mefistofele se învârt într-un triunghi al pasiunii, manipulării și disperării, într-o partitură care trece de la lirismul sublim la dramatismul intens. O operă spectaculoasă, cu accente romantice și gotice.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București

