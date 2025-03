Social Soprana Valentina Nafornița este însărcinată cu gemeni. Miracolele vin în pereche







Republica Moldova. Celebra soprană Valentina Nafornița și soțul acesteia, dirijorul Cristian Spătaru vor deveni părinți de gemeni. Marele anunț că este însărcinată a fost făcut chiar de către soprană pe pagina sa de Instagram. Fanii acesteia au primit cu entuziasm vestea și nu au ezitat să-i transmită zeci de mesaje de felicitare și susținere pe rețelele de socializare.

„Uneori, miracolele vin în pereche! Viața ne-a oferit un alt motiv de recunoștință și suntem profund recunoscători. Suntem extrem de fericiți să anunțăm că sunt însărcinată, iar de această dată aceasta așteptăm gemeni!”, a scris soprana pe pagina sa de Instagram.

Valentina Nafornița, una dintre cele mai populare soprane din lume

Valentina Nafornița locuiește în prezent în Viena, Austria. În 2021, ea a divorțat de soțul ei, baritonul Mihai Dogotari. Iar în 2023 s-a căsătorit cu dirijorul Cristian Spătaru, cu care mai are împreună un băiețel. Naforniță este patroana CCF Moldova, o organizație care ajută copiii nevoiași.

Valentina Naforniță s-a născut în satul Cuhnești, raionul Glodeni din Republica Moldova. Este renumită în special pentru interpretarea operelor de Mozart și repertoriului Bel Canto. Soprana a fost pasionată de muzică încă din copilărie, când a și început să studieze canto, vioara, dar și dansul. În 2016 a absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău. După care a obsținut diploma de master în operă la Universitatea Națională de Muzică din București. Acolo a studiat cu Eleonora Enăchescu și Maria Slătinaru-Nistor.

Singer of the World 2011

Valentina Nafornița are în palmaresul ei numeroase premii, cel mai important dintre acestea fiind BBC Cardiff Singer of the World obținut în anul 2011, la vîrsta de doar 24 de ani. În același an, cel al triumfului său, Valentina Nafornița primește propunerea Operei de Stat de la Viena, fiind angajată în calitate de solistă.

În cadrul Operei de Stat de la Viena soprana a interpretat numeroase roluri. Printre acestea se numără ”Lisa din "La Sonnambula", de Vincenzo Bellini, Papagena din "Die Zauberflöte/ Flautul fermecat", de Wolfgang Amadeus Mozart, Barbarina din "Le Nozze di Figaro/ Nunta lui Figaro.