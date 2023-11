România, calificată la EURO 2024. Mutu: E o generație foarte bună, merităm! Toate reacțiile după meci

România a învins Israelul, 2-1 (1-1), sâmbătă, 18 noiembrie, în penultima etapă a grupei I a preliminariilor Euro 2024 din Germania. Tricolorii au jucat perfect la Felcsút, 45 de kilometri de Budapesta, capitala Ungariei, și s-au calificat la turneul final. Marți, în ultima partidă, jucătorii lui Edward Iordănescu joacă împotriva Elveției, pe Arena Națională, pentru primul loc.

„România s-a ridicat la un nivel foarte bun”, crede Adrian Mutu despre calificarea la EURO 2024

Adrian Mutu, unul dintre cei mai buni jucători români, a urmărit partida și a venit cu o serie de concluzii. Antrenorul celor de la Neftchi Baku i-a felicitat pe tricolori pentru performanța realizată:

„Am început să văd meciul din minutul 20, am avut și eu meci în seara asta, un meci de pregătire. Nu am văzut primele două goluri, am văzut golul lui Hagi, mă bucur, pentru că meritam, mă bucur pentru băieți și pentru FRF. În ultima parte a meciurilor de calificare România s-a ridicat la nivel foarte bun.

E o generație foarte bună, am văzut și bucuria lor după meci. E cam aceeași generație de la U21, vin băieții din urmă și se vede că știu să joace împreună”, a spus Adi Mutu.

„Trebuie să ne pregătim pentru meciurile de la Europene”

Mutu nu l-a uitat nici pe antrenorul Edi Iordănescu, cel care a condus România la Euro 2024:

„Și Edi are un merit foarte mare, a știut să îi asambleze bine acolo, băieții au respectat strategia. Indiferent de ce se întâmplă cu Elveția, pentru noi este o mare realizare. Trebuie să ridicăm nivelul dacă vrem să obținem ceva mai bun. Trebuie să întărim bucuria din seara asta cu prestații mai solide cu nivel mai înalt decât acum. La Europene întâlnim echipe precum Elveția.

Ne-am lăsat dominați puțin pentru că nu mai aveam graba rezultatului, era de partea noastră și nu la 2-1 neapărat, ci chiar și la 1-1. A fost un negativism exagerat asupra echipei naționalei și a lui Edi, au reușit să califice România la European, merită felicitări”, a mai declarat acesta la Digi Sport.

Tragerea la sorți este programată pe 2 decembrie, la Hamburg

În celălalt meci din grupa I, Elveția a terminat la egalitate cu Kosovo, scor 1-1. Marți, pe Arena Națională, România are șansa de a câștiga grupa dacă reușește cel puțin un rezultat de egalitate.

George Pușcaș și Ianis Hagi au marcat golurile victoriei în partida cu Israel. Pentru formația gazdă a marcat Zahavi. După o pauză de opt ani, naționala României revine la un turneu finalm după ce au adunat 19 puncte.

Elevii lui Edi Iordănescu pot termina preliminariile pe primul loc al grupei. Condiția este să nu piardă ultima etapă de pe teren propriu în fața Elveției.

Naționala României se află pe primul loc în clasamentul grupei I

Naționala noastră va participa pentru a șasea oară la un Campionat European. În trecut, România s-a calificat la EURO 1984, EURO 1996, EURO 2000, EURO 2008 și EURO 2016. Cel mai bun rezultat al României a fost înregistrat în 2000, când s-a calificat în sferturile de finală. Atunci am fost eliminați de Italia, iar ulterior nu am reușit să ieșim din grupe.

Israelul își păstrează șansa de calificare la EURO 2024 prin intermediul competiției Nations League:

„Echipa lui Alon Hazan nu va încheia pe unul dintre primele două locuri după ce a pierdut cu România, scor 1-2 și speră să obțină biletul pentru EURO 2024 prin barajul din Nations League”, au notat jurnaliștii de la One.

„Ne vedem în martie! Israel va juca în play-off-ul din Nations League, așteptând Ucraina și Islanda. România a spulberat visele de calificare direct din grupe”, au scris și cei de la sports.walla.co.il.

Programul Grupei I din preliminariile EURO 2024

12 noiembrie 2023 – ora 21:45 | Kosovo – Israel 1-0

15 noiembrie 2023 – ora 21:45 | Israel – Elveția 1-1

18 noiembrie 2023 – ora 19:00 | Belarus – Andorra 1-0; ora 21:45 | Israel – România 1-2, Elveția – Kosovo 1-1

21 noiembrie 2023 – ora 21:45 | România – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus