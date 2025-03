Megaracheta Starship, trimisă pe Marte. Elon Musk a anunțat data lansării

Elon Musk, fondatorul SpaceX, a declarat, sâmbătă, că lansarea megarachetei Starship către Marte este programată pentru sfârșitul anului 2026, cu robotul umanoid Optimus la bord. De asemenea, omul de afaceri a estimat că o misiune cu oameni ar putea avea loc între trei și cinci ani după această dată.

„Starship pleacă spre Marte la finalul anului viitor, transportându-l pe Optimus. Dacă aceste aterizări merg bine, atunci aterizările umane ar putea începe încă din 2029, deşi 2031 este mai probabil”, a scris un apropiat al miliardarului, pe platforma X.

Starship, cu o înălțime de 123 de metri, echivalentă cu un imobil de aproximativ 40 de etaje, reprezintă cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată. Aceasta a fost concepută pentru a transporta încărcături pe Lună și Marte.

NASA plănuiește să utilizeze o variantă adaptată a rachetei Starship în cadrul programului Artemis, care vizează retrimiterea oamenilor pe Lună în următorii ani.

Înainte de a putea desfășura aceste misiuni, SpaceX trebuie să dovedească faptul că megaracheta este fiabilă, sigură pentru echipaj și capabilă de realimentare în orbită, un aspect crucial pentru misiunile în spațiu.

Compania SpaceX, fondată de Elon Musk, a avut un eșec pe data de 7 martie, în cadrul unui zbor de testare. La fel ca în cazul testului anterior din ianuarie, nava Starship a explodat la înălțime, provocând o ploaie de resturi incandescente deasupra Mării Caraibilor, ceea ce a afectat temporar traficul aerian.

Autoritatea Federală a Aviației a cerut atunci o oprire temporară a zborurilor pe aeroporturile din Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach și Orlando.

BREAKING: SpaceX Starship exploded and fell apart over the Bahamas. pic.twitter.com/Etm3U7IKKi

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 7, 2025