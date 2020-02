Filmul unei bătăi îngrozitoare care a avut loc la finalul anului trecut a devenit public. A fost nevoie de mai puțin de 10 minute ca un tânăr să fie pur și simplu linșat. În imaginile de pe camere de supraveghere stradală, se vede cum victima e bătută, la un moment dat participând nouă agresori. Totul se întâmplă vizavi de Primăria Municipiului Arad, în fața restaurantului MC Donald’s, la 5 dimineața, în 29 decembrie, anul trecut.

Conform imaginilor, în 6 minute, victima încasează peste 50 de lovituri de baston telescopic, pumni și picioare. E trântită la pământ și lovită cu bestialitate. Victima agresiunii e un tânăr de 22 de ani, Răzvan Copăceanu. Și, în toată povestea, singurul arestat. El este acuzat de tentativă de omor.

În referatul întocmit de procurorul Pavel Palcu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, Răzvan Copăceanu l-a înjunghiat, în dimineața zilei de 29 decembrie 2019, în urma unui conflict cu una dintre angajatele din localul ”Aladio”, pe unul dintre bodyguarzii firmei DEY Bodyguard International 2012 SRL, Florin Moza. Acesta a vrut să-l scoată afară pe Copăceanu din local, după ce venise să aibă o discuție cu fosta iubită, dar tânărul a refuzat și l-a rănit pe bodyguard cu mai multe lovituri, cu ”un cuțit pumnal tip box”.

Cum a fost bătut, până la inconștiență, tânărul care a înjunghiat un bodyguard

După altercație, Copăceanu a fugit de la locul incidentului și a fost descoperit în centrul orașului de colegii lui Moza, imobilizat și bătut. Aceștia poartă uniformele de serviciu, unii inscripționate cu DEY, alți cu Elite Bodyguard. La un moment dat, așa cum se vede în imagini, la locul bătăii ajunge și bodyguardul înjunghiat de tânăr, care-l lovește cu piciorul în față pe băiatul întins pe caldarâm în timp ce unul dintre angajații de la Elite și altul de la Dey îl lovesc, din nou, în mod repetat, cu bastoanele telescopice. Scenele sunt de o violență maximă.

În timp ce bodyguardul înjunghiat de Copăceanu se șterge cu niște șervețele de sângele închegat pe antebraț și abdomen, prieteni ai lui continuă să sosească și să îl lovească pe tânărul care zace la pământ. Bodyguardul rănit de Copceanu începe din nou să îl lovească pe acesta cu picioarele și cu pumnul, așa cum se vede în imaginile surprinse de sistemul de supraveghere de la MC Donald’s. Bătaia continuă, în final cel agresat rămânând lat pe trotuar până la venirea unei ambulanțe de terapie intensivă a SMURD.

Bodyguardul înjunghiat și agresorul său bătut, operați de urgență

Și bodyguardul înjunghiat, și cel linșat de colegii lui pentru această faptă au ajuns la UPU Arad și apoi direct în sălile de operație ale Spitalului Județean. Florin Moza, bodyguardul de la DEY înjunghit de Copăceanu a necesitat 30 -35 de zile de îngrijiri medicale, conform raportului IML. Patronul său, a pus la dispoziția Evz.ro, o copie a certificatului medico-legal obținut de Florin Moza și fotografii cu rănile suferite după ce a fost înjunghiat de tânăr, după ce ne-a spus că Moza ”a fost înjunghiat în ficat, cu viața pusă în pericol”.

Procurorul de caz explică încadrarea faptei

În cauză este în desfășurare o anchetă, sub coordonarea procurorului Pavel Palcău de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, în care Răzvan Copăceanu (tânărul linșat de bodyguarzi) este anchetat pentru tentativă de omor. Procurorul de caz nu a știut să ne spună câte zile de îngrijiri a necesitat boduyguardul ci doar că ”acesta a suferit 4 plăgi înjunghiate, care i-au pus viața în pericol”.

El a explicat, pentru Evz.ro, cum a făcut încadrarea faptei: ”Se are în vedere obiectul folosit – cuțit, zona în care a lovit, urmarea. Rănile au fost în zona abdominală. Eu, ca procuror, trebuie să socotesc dacă loviturile au fost într-o zonă vitală, intensitatea lor și intenția făptuitorului. Acestea sunt elementele care duc la calificarea faptei”.

Am încercat să aflăm, de la același procuror, dacă, pe lângă acest dosar, mai există unul, cu privire la faptele săvârșite de victima dosarului inițial, bodyguardul rănit, și de prietenii acestuia, care l-au linșat în bătaie pe tânărul cuțitar. Așa cum se vede în imagini, tânărul de 22 de ani a fost lovit de mai mulți bodyguarzi, încontinuu, minute în șir, până a leșinat. Procurorul însă se referă la ”prinderea” tânărului care a folosit cuțitul. ”Avem și elemente cu privire la prinderea acestuia. Am în vedere și prinderea lui, dar nici nu pot să neglijez faptul că era un om cu cuțitul la el”, a mai declarat, pentru Evz.ro, procurorul Palcau.

Sub presiunea media, Parchetul comunică ce anchetează

La scurt timp după discuția purtată, Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a transmnis un comunicat de presă în care arată: ”La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de tentativă de omor, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 și 2 C.pen., port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 1 lit. a – alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., respectiv purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin 2 C.pen.” Adică bătăușii care au lăsat inconștient un om, după o bătaie crâncenă, sunt cercetați pentru purtare abuzivă.

”Victima (n.r. bodyguardul Moza), mai mulți agenți de pază și un client al localului l-au urmărit pe agresor, l-au ajuns din urmă, l-au imobilizat, i-au aplicat mai multe lovituri și au apelat Serviciul de urgență 112 . (…) Ca urmare a propunerii formulate de Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, agresorul care i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit agentului de pază a fost inițial arestat preventiv pentru o perioadă 30 de zile, iar ulterior măsura preventivă a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu”, mai informează procurorii.

Tăcere absolută asupra zilelor de îngrijiri medicale necesitate de tânărul bătut

Până la această oră nu am putut afla câte zile de îngrijiri medicale a necesitat tânărul bătut, Răzvan Copăceanu. Procurorul de caz nu a putut răspunde la această întrebare, iar oficialii IML au refuzat să furnizeze detalii, motivând că nu au acest drept, fiind informații despre persoane anchetate.

Potrivit reprezentanților Parchetului, acesta a formulat un denunț împotriva agresorilor săi, dar ”deoarece denunțul formulat nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 290 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 289 alin. 2 C.proc.pen. (Denunțul trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.), s-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 294 alin. 2 C.proc.pen., solicitându-se petiționarului completarea acestuia. Până în prezent petiționarul nu s-a conformat, în ciuda faptului că a fost citat de mai multe ori în acest scop.

Astfel cum am arătat mai sus reiterăm că, în același dosar se fac cercetări și sub aspectul comiterii infracțiunii de purtare abuzivă, vizând modalitatea în care agresorul a fost imobilizat și agresat de persoanele care l-au urmărit. La data de 29.12.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, fiind totodată administrate probe pentru lămurirea situației de fapt”.

Sursa video: Pressalert

Sursa foto: Florin Moza

