„Muntele Bihorului”, imaginea primei competiții de dat palme din România, un sport care vine din Rusia. Uriașul a luat ultima palmă de la Marius Vizer

Cea mai importantă si simplă regulă este: cine rezistă la palme, câștigă. Adversarii își trag palme până când arbitrul decide câștigătorul>, spun organizatorii primei ediție RXF SLAP care va avea loc în data de 16 ianuarie 2023.Pentru a te înscrie la concursul de dat palme trebuie să ai peste 18 ani, greutatea de peste 90 kg și să completezi un formular, care îl găsești pe site.

Premiu mai mare decât la MMA

Cine va câștiga concursul RXF SLAP va primi premiul cel mare în valoare de 5000 Euro și pentru că este prima ediție, concursul se poate urmări LIVE, gratuity, pe www.rxf.ro Luptătorul cu un palmares impresionant, singurul judoka român campion mondial (U20, în 1994), debutează care a încercat și experiența unui film de de acțiune produs de Alain Depardieu, fratele celebrului actor francez Gérard Depardieu, dar și a unui concurs de dans,acum promovează o competiție nouă în România.

Prima ediție a concursului de palme a avut loc la începutul lui 2019 la Krasnoiarsk, în Rusia, unde zeci de bărbați și-au testat rezistența dându-și palme unul altuia. Sandu Lungu spune că acesta e <noul trend în astfel de competiții, așa cum a fost box-ul, kikbox-ul, eroii K1. Acum e concursul de slap. Omul vrea să vadă mereu alceva> și spune că fiecare om simte loviturile în astfel de competiții, că el însuși e făcut din carne și oase și știe cum e să încasezi o lovitură.<La fel ne scutură creierii la toți>, spune sportivul. 5000 de euro e premiul, <nu e sum[ rea, curaj înscrieți- vă. nu aveții ce pierde asumați- vă..

În luptele de MMA nu există asemenea burse… Totul e sub control, cu medici, cu echipă profesionistă > …Sportivul a mai făcut o mărturisire:< Nu am luat o palma de când eram copil, ca să fiu sincer. Și atunci am luat de la antrenorul meu, de la președintele Marius Vizer.Numai așa a putut să mă aducă pe drum drept>.

<Cine e puternic de la natură, cu bărbie de fier și cap puternic cred că va rezista. Și cine are mâna mare, palma mare care o să acoperă tâmplă, maxiliar, acela cred că are șanse mai mari. Cel cu mână puternică…>, a spus Sandu Lungu.