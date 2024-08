Social Munca la distanță și efectele sale psihologice. O preferăm, dar cu ce riscuri?







Cifrele ne arată că munca la distanță este preferată de către angajați. În raportul State of Remote Work (traducere: Starea Muncii la Distanță) din 2023 creat de Buffer, 68% din respondenți susțin că munca de acasă le-a adus numeroase beneficii. Majoritatea se simt mai productivi lucrând de acasă, iar unii dintre ei spun chiar că ar opta pentru un salariu mai mic dacă au posibilitatea de a lucra la distanță.

Beneficiile muncii la distanță

Unul dintre avantajele majore ale lucrului de la distanță este flexibilitatea pe care aceasta o oferă. Angajații se bucură de libertatea de a-și adapta programul de lucru pentru a se potrivi vieții lor personale. Acest lucru duce la un echilibru mai bun între viața profesională și viața personală. Oamenii gestionează mai bine responsabilitățile familiale și au mai mult timp pentru interesele personale. Rezultatele sunt un nivel mai scăzut de stres și o creștere a productivității și a bunăstării.

Un alt beneficiu al muncii la distanță este reducerea semnificativă a costurilor. Companiile pot reduce cheltuielile generale aferente spațiului de birou, utilităților și materialelor de lucru. Pe de altă parte, angajații economisesc costurile de navetă și mesele în oraș. Aceste beneficii financiare cu siguranță înclină balanța în favoarea muncii la distanță. Însă cât de benefică este ea de fapt pentru sănătatea noastră psihică?

Provocările muncii la distanță

Studiile arată că majoritatea oamenilor ar alege oricând un post care să le permită să lucreze de acasă. Însă acest stil de lucru are numeroase dezavantaje. Raportul State of Remote Work (traducere: Starea Muncii la Distanță) din 2023 creat de Buffer ne arată că 23% din angajații care lucrează de acasă se confruntă cu sentimente de singurătate și izolare. Conversațiile banale, prânzurile alături de colegi cât și sesiunile de brainstorming spontane lipsesc din scenariul muncii de la distanță. Această lipsă de socializare are un impact negativ asupra sănătății mintale, oamenii fiind ființe sociale.

Alte persoane ridică problema dificultății de a-și menține concentrarea. Treburile casnice și tentațiile de a se angaja în activități diverse pot distrage angajații de la sarcinile lor. Acestea pot duce la o scădere a productivității.

De asemenea, raportul New Future of Work Report (traducere: Noul Viitor al Muncii) întocmit de Microsoft în 2022 indică o tendință spre suprasolicitare. Persoanele care lucrează de la distanță susțin că se confruntă cu presiunea de a-și dovedi eficiența, ceea ce duce adesea la epuizare. Explicația acestui fenomen este că oamenii care lucrează de acasă încearcă să compenseze lipsa prezenței fizice a supraveghetorilor prin mai multe ore de muncă.

Toate aceste aspecte dăunează sănătății mintale generale ale lucrătorilor de la distanță. Noul stil de lucru contribuie în mod semnificativ la creșterea ratei de depresie și anxietate observată în ultimii ani. Însă există soluții...

Cum combatem efectele negative ale muncii de la distanță?

Pentru a combate provocările aduse de munca la distanță companiile pot programa apeluri video pentru întâlniri de echipă, pauze virtuale de cafea și activități online de team building. În acest fel se poate menține un sentiment de comunitate. De asemenea, angajatorii pot contribui la prevenirea suprasolicitării angajaților lor prin promovarea unei culturi care pune mai mult preț pe bunăstare decât pe productivitate constantă. Încurajarea personalului să ia pauze regulate, oferirea resurselor de sănătate mintală și stabilirea unor așteptări realiste pot ajuta la atenuarea presiunii pe care o simt angajații de a se suprasolicita.

Dacă ești o persoană care lucrează de acasă, poți favoriza și tu minimizarea efectelor negative ale muncii de la distanță prin practici simple. Spre exemplu, pentru a reduce distragerile, ai putea să-ți creezi un spațiu de lucru desemnat. Acest spațiu ar trebui să fie protejat de întreruperile clasice ce pot apărea acasă. La fel, te poate ajuta să stabilești ore de lucru clare, limite sănătoase și să le comunici membrilor familiei tale. În sfârșit, pentru a-ți spori concentrarea și productivitatea, te poți folosi de tehnici precum Tehnica Pomodoro, care implică lucrul la intervale concentrate cu pauze regulate.

Era digitală poate aduce numeroase avantaje și cu siguranță ne face viața mai confortabilă. Dar să nu uităm că suntem ființe sociale, dornice de conexiune, comunicare și în special comunitate. Prosperăm în jurul oamenilor, suntem mai creativi și mai energici când suntem în afara zonei de confort. Așadar, poate că o zi, două, pe săptămână la birou nu mai sună atât de rău...