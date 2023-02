Mulţi români, nevoiți să dea bani la doctor pentru că nu au primit cardul de sănătate. Ce spune Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a transmis că abia acum a demarat procedura pentru încheierea unui nou acord-cadru pentru tipărirea și achiziția cardurilor naționale de sănătate pentru o perioadă de patru ani. Până atunci, sute de oameni sunt puşi pe drumuri sau sunt nevoiţi să plătească pentru servicii medicale.

Cardul de sănătate a fost introdus în anul 2013 şi avea o valabilitate de cinci ani de la data emiterii, iar ulterior, au apărut unele modificări în ceea ce privește valabilitatea, fiind prelungită la șapte ani.

Asigurații trebuie să ridice personalul cardul de sănătate

Casa Naţională de Sănătate a decis ca acest card să nu mai ajungă prin poștă la asigurați. Asigurații vor fi nevoiți să meargă la casa județeană de asigurări pentru a ridica cardul.

Fără carduri de sănătate sunt şi cei care au împlinit 18 ani în ultima perioadă: „Când mă duceam la medicul de familie mă întreba de card, normal trebuia să se trimită prin poştă sau ceva dar eu n-am primit nimic”, a declarat o persoană asigurată.

Marian este din Bucureşti şi de anul trecut tot încearcă să obţină cardul de sănătate al soţiei: „Nu a reuşit nici după mai multe mesaje şi telefoane la Casa de Asigurări. „Cererea solicitată acceptată şi de atunci n-am mai primit nimic şi asta e din 21 a 9-a 2022. Cardul nu este emis. Este asigurată persoana, am trimis mail către ei să-l emită, dar nu am primit niciun răspuns, am şi sunat la ei. Au zis să aşteptăm”.

„Între timp le-a fost emisă o adeverinţă medicală de asigurat care ţine loc de card până la tipărirea şi emiterea cardului cu o valabilitate de 60 de zile. Trebuie să meargă din două în două luni la Casa de Asigurări ca să-şi ia această adeverinţă”, a declarat Valentina Boboc, medic de familie, potrivit observatornews.ro.

Ce informaţii sunt pe un card de sănătate

Cardul naţional este un card electronic, distinct de cardul european şi poate fi utilizat numai pe teritoriul României. Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

1. Numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;

2. Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

3. Numărul de identificare al cardului naţional.