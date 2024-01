Greu de pensionat: Ciolacu vrea să-l țină pe Isărescu la BNR și după 75 de ani

Mugur Isărescu este dorit de premierul Marcel Ciolacu, în continuare, la conducerea Băncii Naționale. Mandatul actualului guvernator expiră în luna octombrie, însă Ciolacu dorește prelungirea sa.

Marcel Ciolacu spune că ar vota pentru prelungirea mandatului actualului guvernator al Băncii Naționale, după luna octombrie. În opinia sa, în acest context economic, România are nevoie de stabilitate financiară. Iar Mugur Isărescu o poate asigura, la conducerea băncii centrale.

Mandatul actualului guvernator al Băncii Naționale, Mugur Isărescu, expiră în luna octombrie a acestui an. El deține această funcție încă din 1990 și, în ciuda mai multor tentative de înlocuire, a reușit să-și păstreze mandatul. Chiar dacă a ieșit la pensie, Isărescu a continuat să activeze la conducerea Băncii centrale. Marcel Ciolacu îl susține pe guvernatorul BNR pentru încă un mandat. Sursa foto: Photo 286678150 © LCVA | Dreamstime.com

În acest context, vorbind de Mugur Isărescu, președintele social-democrat a făcut referire și la relația cu fostul premier Adrian Năstase, din perioada 2000 – 2004. Considerată drept una dintre cele mai corupte din istoria României post-decembriste, Ciolacu apreciază guvernarea Năstase.

Ciolacu a fost întrebat la Realitatea Plus dacă îşi asumă guvernările anterioare ale Partidului Social Democrat.

„Nu îmi aduc aduc aminte de vreo guvernare dezastruoasă a PSD. Nu ştiu, am văzut în ultimul timp că nu îl iubiţi foarte mult pe Adrian Năstase, dar a avut o guvernare de excepţie. (…) Am avut discuţii cu domnul Adrian Năstase şi am discuţii. (…) Este normal să am discuţii cu toţi foştii prim-miniştri, am avut şi cu domnul Tăriceanu, şi să îmi strâng informaţia necesară să iau deciziile corecte”, a spus Ciolacu.