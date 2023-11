Taxele lui Ciolacu cresc inflația. Critici de la Mugur Isărescu

Mugur Isărescu susţine că noile legi fiscale promovate de Guvernul Ciolacu au un impact negativ asupra ratei inflaţiei. „Cea mai proastă combinație e să te duci cu rata de politică monetară în jos. Constați că inflația nu scade și apoi să o crești din nou”, a declarat guvernatorul.

Mugur Isărescu despre inflaţie

Mugur Isărescu susţine că România a ajuns pe locul 2 ca inflație în Europa. „Este singura țară care are o variație anuală. Deci un indice IAPC mai mare decât noi este Ungaria”, a declarat guvernatorul BNR.

Şeful sistemului bancar din România a precizat că, principalul factor ce caracterizează România, comparativ cu celelalte țări, este un deficit fiscal mai mare.

„O poziție fiscal-bugetară mult mai vulnerabilă. Încă nu a intrat în efect, ca să zic așa, impactul nu a aparut încă al măsurilor pentru a reduce deficitul bugetar”, a spus Isărescu.

Guvernatorul despre creşterea economică

Guvernatorul a mai spus că se observă o temperare a creșterii economice în trimestrul III. Probabil că va continua și în trimestrul IV.

Deocamdată nu vedem semnele unei recesiuni, dar această temperare a creșterii este evidentă.

„Ceea ce am încercat, să dăm inflația în jos, fără să creăm recesiune este o treabă grea”, a dezvălui Mugur Isărescu.

Guvernatorul mai spune că rata de schimb a ajutat sistemul financiar în 2021 și 2022 și în jumătatea acestui an.

Dar prima de risc a României este în continuare cea mai mare. „Cine este factorul principal? Situația deficitelor gemene: fiscal și de cont curent.

Rămân încă mari. E o problemă greu de dat în jos”, a adăugat Isărescu.

Prognoze sumbre de la Mugur Isărescu

Guvernatorul a mai vorbit de 7,5% inflație prognozată la finalul anului. „Avem o revizuire ascendentă a inflației pe parcursul anului 2024. Impactul de runda I al creșterilor de TVA și creșterea accizelor este de 0,9 puncte procentuale. Apare în Trimestrul I al anului viitor”, a adăugat el.

Mugur Isărescu a mai adăugat că atingerea țintelor fiscal-bugetare este esențială.

„Reducerea deficitelor externe este importantă pentru credibilitatea României și pentru a ne putea finanța deficitul la costuri mai reduse. Atâta vreme cât țara a avut 10% deficit extern, înseamnă că a cheltuit mai mult decât și-a permis cu 10% din PIB. Ce înseamnă? Doi ani de creștere economică mare. 5% în fiecare an. Este enorm. Când ai deficit de cont de 10% de cont curent, înseamnă că te-ai întins cu 10% din PIB peste plapumă. Cum am acoperit cheltuielile suplimentare? Ne-am permis pentru că am plecat în urmă cu 30 ani de la o datorie externă zero și am ajuns la 50%”, a declarat guvernatorul.