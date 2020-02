Titratul antrenor portughez, în prezent manager al clubului londonez Tottenham, a devenit The Shaven One, cum bine i-au spus ziariștii britanici. Asta deoarece Mourinho s-a ras în cap, uimind pe toată lumea cu noul look afișat!

Fostul principal de la Real Madrid, Chelsea și Inter a găsit și o explicație haioasă pentru fanii săi: a adormit pe scaun la frizerie!

„Uneori, îmi place să mă tund mai scurt, ca să simt frigul când e vremea mai rece, dar și ca să mai schimb ceva. De data aceasta, am adormit pe scaunul frizerului, iar când m-am trezit părul meu arăta atât de rău încât i-am zis să mă tundă numărul 1. Sper ca părul să crească cât mai repede”, a povestit, citat de OneFootball.

Altfel, jurnaliștii din Regat și-au amintit ce spunea Jose Mourinho despre Pep Guardiola, rivalul său: „Guardiola este chel, el nu se bucură de fotbal”.

