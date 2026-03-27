Motorina va depăși 32 de lei litru în următoarele trei zile. Cea mai mare scumpire într-o singură zi, în Moldova

Republica Molodva. Prețurile la carburanți cresc accelerat în Republica Moldova, iar motorina depășește pragul de 32 de lei pe litru în weekend, după cea mai mare scumpire într-o singură zi din ultima perioadă. În contextul stării de urgență în sectorul energetic și al stocurilor tot mai reduse, autoritățile intervin cu măsuri excepționale pentru a preveni o criză de aprovizionare.

Potrivit prețurilor-plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru perioada 28–30 martie, un litru de motorină standard va costa 32.10 lei, cu 1.10 lei mai mult decât în ziua precedentă.

Aceasta este cea mai mare creștere zilnică înregistrată de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie.

Chiar dacă în ultima lună motorina s-a scumpit cumulativ cu 11.38 lei, prețul nu a depășit încă nivelul maxim atins în 2022, când litrul ajunsese la 32.45 lei.

În același interval, benzina va costa 29.53 lei litrul, cu 11 bani mai mult decât anterior și cu 5.6 lei peste nivelul din 28 februarie.

ANRE explică faptul că noile prețuri au fost stabilite în baza măsurilor excepționale aprobate de Guvern pe 26 martie, menite să reducă riscurile unei crize de aprovizionare.

Principala modificare vizează modul de calcul al prețului la motorină. În perioada stării de urgență, acesta va fi ajustat mai rapid în funcție de evoluțiile externe, fiind utilizată media cotațiilor pentru ultimele șapte zile, nu pentru 14 zile, cum era anterior.

Decizia vine în contextul unei volatilități ridicate pe piețele internaționale, unde fluctuațiile au ajuns până la 130 de dolari pe tonă.

Autoritățile avertizează că stocurile de motorină au scăzut până la un nivel critic, estimat la aproximativ șapte zile de consum.

În aceste condiții, companiile petroliere nu mai au capacitatea de a amortiza fluctuațiile externe pe termen lung. Spre deosebire de motorină, stocurile de benzină sunt mai stabile, motiv pentru care mecanismul de calcul al prețului pentru acest produs rămâne neschimbat.

Datele Ministerului Energiei arată că, în prezent, stocurile acoperă circa 15 zile de consum pentru benzină, 13 zile pentru gaze petroliere lichefiate și doar șapte zile pentru motorină.

Pentru a evita blocajele, autoritățile au introdus mai multe măsuri temporare.

Stațiile de alimentare nu au voie să refuze alimentarea autoturismelor, însă vânzarea în canistre și recipiente mobile este limitată la maximum 20 de litri de persoană.

În același timp, Guvernul a permis comercializarea motorinei premium la prețul plafonat al celei standard, în situațiile în care stocurile obișnuite sunt epuizate. Măsura le oferă operatorilor posibilitatea de a menține stațiile deschise chiar și în condiții dificile. O altă măsură importantă vizează compania Lukoil, care a primit permisiunea de a utiliza fondurile disponibile în băncile din Republica Moldova exclusiv pentru achiziția de produse petroliere destinate propriei rețele.

Autoritățile consideră că această decizie va reduce presiunea asupra celorlalți distribuitori și va contribui la stabilizarea aprovizionării pe piață. Scumpirile vin pe fondul tensiunilor geopolitice din regiunea Golfului Persic, care continuă să afecteze industria petrolieră la nivel global și să genereze incertitudine pe piețele regionale.

ANRE, Ministerul Energiei și Centrul Național de Management al Crizelor susțin că monitorizează constant situația pentru a menține un echilibru între protejarea consumatorilor și asigurarea disponibilității carburanților pe piață.