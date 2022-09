Motivul pentru care Alexandru Arșinel a rămas fără certificatul de revoluționar: „Eu am fost primul care am vorbit din balconul de la Radio”

Alexandru Arșinel a rămas în luna mai 2022 fără certificatul de revoluționar, lucru care l-a nemulțumit pe actor și pentru care a depus o contestație. Ea a fost însă respinsă de Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie, fiind considerată neîntemeiată.

Alexandru Arșinel nu a apărat obiectivele de importanță deosebită

În anul 2014, Guvernul Ponta, prin OUG, a decis să ofere iar indemnizații tuturor revoluționarilor după o perioadă în care acestea au fost eliminate. Cu o singură condiție. Toți revoluționarii să fie verificaţi de o comisie şi să se stabilească dacă au avut o contribuţie determinantă în victoria Revoluţiei sau nu.

Așa a ajuns Arșinel în vizorul Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 -1989.

Prin urmare, sentința dată în 18 mai 2022 arăta faptul că artistul Alexandru Arșinel „nu a ocupat și nu a apărat obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, respectiv până la ora 12.10 a zilei de 22 decembrie”.

Câți bani lua Arșinel pe baza certificatului de revoluționar

Datorită certificatului de revoluționar, Alexandru Arșinel beneficia anual de 33.730 de lei, adică aproximativ 2.810 lei pe lună. De asemenea, el nu plătea impozit pentru casa în care locuiește.

Răspunzând atacurilor împotriva lui, marele actor declara că dosarul său demonstrează cel mai bine contribuția pe care a avut-o la Revoluția din 89.

„E treaba lor dacă m-au contestat, sunt oameni şi oameni. Eu am fost primul care am vorbit din balconul de la Radio. Dosarul meu demonstrează că nu am văzut Revoluţia la televizor şi că am fost în focul evenimentelor. Nu eu am cerut certificat, cei de la asociaţie mi-au propus să trimită dosarul mai departe şi am zis: da, domnule, vreau să se ştie că nu am stat acasă”.

A murit Alexandru Arșinel

Actorul Alexandru Arșinel a murit la vârsta de 83 de ani. În ultima perioadă, acesta a avut mai multe probleme de sănătate.