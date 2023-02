Motiv de scandal în politica timișoreană. Fostul edil Nicolae Robu s-a supărat că n-a fost invitat la un eveniment al Primăriei

Fostul primar al municipiului Timișoara, Nicolae Robu, s-a supărat pe actuala conducere a orașului pe motiv că nu ar fi fost invitat la deschiderea oficială a evenimentului „Timişoara – Capitală Europeană a Culturii 2023”.

„Nu am fost invitat, pentru că bădărănismul şi proasta creştere a acestor oameni întrec orice limite. Eu am asumat candidatura, primarul Ciuhandu a avut iniţiativa creării Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a Culturii, în 2011. Eu sunt membru fondator. Am fost anunţat că se crează Asociaţia, în ideea unei candidaturi, la momentul potrivit şi, din postura de atunci, de rector al Universităţii Politehnica Timişoara, am agreat să fiu membru fondator”, a declarat Nicolae Robu pentru presa locală.

Replica a venit de la consilierul primarului Dominic Fritz. Acesta a precizat că Nicolae Robu a primit o invitaţia, încă din 17 ianuarie, însă nu a confirmat, așa cum i s-a cerut, participarea la eveniment. Iar acum s-a supărat.

„Constatăm cu regret că fostul primar al Timişoarei are probabil lacune de memorie. În urmă cu o lună, Centrul de proiecte al Municipiului Timişoara l-a invitat pentru a fi parte din momentul de recunoştinţă ce va rula în seara deschiderii, moment în care ne vom aminti de toţi cei care au contribuit la proiectul Timişoara – Capitală Europeană a Culturii. Iniţial, acesta a confirmat că va participa la filmările programate, însă apoi s-a răzgândit din motive care nu ne-au fost comunicate”, a explicat consilierul primarului Dominic Fritz.

Replica Primăriei Timișoara la acuzațiile fostului edil

Potrivit acestuia, fostul primar a primit o invitație, din partea Primăriei, pe 17 ianuarie, pentru evenimentul de deschidere. Nicolae Robu nu a confirmat participarea. Cu toate acestea, a precizat consilierul lui Dominic Fritz, locul său este rezervat în sală, dacă va dori să-și facă apariția.

„Încă din data de 17 ianuarie, Primăria Municipiului Timişoara i-a adresat invitaţia de a participa la evenimentul de deschidere, însă până acum nu am primit nicio confirmare de la dânsul că va accepta această invitaţie. Deşi fostul primar tratează cu atâta superficialitate cel mai important eveniment diplomatic şi cultural care s-a petrecut în Timişoara în ultimele decenii, atât locul său în sală, cât şi cel al Simonei Neumann fosta directoare a Asociaţiei Capitală Europeană a Culturii, sunt rezervate”, a explicat, consilierul lui Dominic Fritz, într-un comunicat de presă.

El a precizat că este în obiceiul fostului primar Nicole Robu să nu dea curs invitațiilor pe care le primește la evenimentele organizate de Primăria Timișoara.

„În urmă cu câteva luni, acesta a fost invitat şi la sărbătorirea a 30 de ani de la înfrăţirea oraşelor Timişoara şi Karlsruhe. La fel ca acum, acesta nu a răspuns invitaţiei adresate. În schimb, ne-am bucurat de prezenţa fostului primar Gheorghe Ciuhandu, cel care a şi pus bazele înfrăţirii celor două oraşe. De altfel, acesta a confirmat şi prezenţa la evenimentul de deschidere al programului Capitală Europeană a Culturii, lucru pentru care îi mulţumim şi public”, a adăugat consilierul.