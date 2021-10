Exclusiv. Herr Fritz, omul care le dă frisoane timișorenilor! Cum a pus Colterm pe butuci în doar un an. VIDEO

Într-o intervenție live în podcastul EVZ Play moderat de Robert Turcescu, Nicolae Robu a comentat istoricul Colterm: „E o mașinărie de propagandă (n.r. – a primarului Fritz). Am preluat societatea cu vreo 300 de milioane datorii istorice începând cu 2005. La începuturi se subvenționa direct. În timp s-a tolerat și de către ANAF și diverși parteneri.

„Am lăsat Colterm cu 6 milioane de lei”

Era într-o situație de faliment când eu am devenit primar. Am lăsat-o cu 6 milioane profit. În 2014 am reușit o compensare de către guvernul Ponta a 81 milioane de lei. Aceste datorii fiind foarte vechi au atras penalități foarte mari. Am investit 330 milioane de lei în retehnologizare. Nu a fost nicio zi fără căldură. Nimic nu era critic (n.r. – în momentul încheierii mandatului”.

Robu: A creat într-un an 240 milioane de lei datorie

Nicolae Robu a precizat că situația actuală a Colterm pornește de la faptul că Dominic Fritz a refuzat să investească în certificatele de CO2. „Sunt documente, au apărut și în presă. Angajații i-au spus că eu am cumpărat certificatele cu plata în rate, el a zis: Eu nu fac ca Robu. S-a trezit cu acea amendă de 21 milioane de euro. Va ajunge în insolvență. Și-a pierdut total credibilitatea, nimeni nu va mai semna contracte de furnizare de gaz sau cărbune decât cu banii jos. Au venit cărbunarii, era mai ieftin. I-a trimis la plimbare. A creat într-un an 240 milioane de lei datorie”, a explicat fostul edil.

