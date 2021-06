Robu susţine că PNL are de pierdut prin faptul că a format coaliţia de guvernare alături de USR PLUS și își dorește alegeri anticipate.

”Cred că PNL are foarte mult de pierdut de pe urma acestei coaliţii. N-ar fi nimic grav dacă în România s-ar organiza, după 32 de ani de la Revoluţie, şi alegeri anticipate. Noi mai trebuie să ne întoarcem la popor atunci când nu există variantă funcţională, sănătoasă la nivel naţional, sănătoasă pentru societatea şi ţara noastră.

Cred că USR este un partid nociv pentru ţară. Văd cât este de nociv pentru oraşul Timişoara, pe care eu chiar îl iubesc şi căruia m-am dăruit”, a declarat Nicolae Robu, fost primar al Timişoarei, la România TV.

Robu, pe aceeași lungime de undă cu Ciolacu

Săptămâna trecută, Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, declara că social-democraţii vor organizarea de alegeri anticipate deoarece exclud varianta susţinerii a unui Guvern minoritar PNL. Dacă Executivul condus de Florin Cîţu va pica la moţiunea de cenzură şi nu este posibilă formarea unei alte formule guvernamentale, Marcel Ciolacu susţine că organizarea unui scrutin înainte de termen nu este „o catastrofă”.

În plus, Nicolae Robu a afirmat că USR este, din punctul său de vedere, un partid „extrem de nociv pentru România” deoarece a cerut excluderea sa din partid, după ce l-a criticat pe Dominic Fritz, actualul edil al Timişoarei, printr-un mesaj pe Facebook.

”Acest partid pe care eu îl consider extrem de nociv pentru România, USR, îşi permite să îşi arate desconsiderarea pentru PNL, cerând nici mai mult, nici mai puţin decât excluderea mea pentru delictul de opinie personală. Nu am vorbit în numele partidului. Nu am discutat politic. Mi-am spus părerea despre trei persoane care ne-au fost apropiate, de la care aveam anumite aşteptări, pentru că îi cunoşteam, sau cel puţin am crezut că îi cunosc şi care şi-au dovedit un caracter pe care nu-l aveam cum să nu-l penalizez.

Am fost tolerant până acum, dar se întrec toate limitele”, a mai spus Nicolae Robu.

”Dominic Fritz e – noname – până și pentru Google”

”Într-adevăr, așa cum a promis, noua administrație a venit cu… altceva! Bravo! E… altceva, într-adevăr! E ceva ce în Parcul Rozelor nu s-a văzut niciodată de la crearea sa!

Privind mai larg, la ce se întâmplă în jurul nostru, putem spune că e “o mare performanță” ca doar în 8 luni, să aduci un oraș din plină dinamică, clasat pe locul I pe țară la aproape toți indicatorii, în starea în care este acum! Spun “în starea în care este acum” pt că nu am puterea, pur și simplu, să asociez orașul pe care-l iubesc atât de mult cu epitetele potrivite realității!

P.S. Share-uiți / Distribuiți, vă rog, să vadă timișorenii, atât cei ce trăiesc aici, cât și cei ce trăiesc în alte locuri în țară și străinătate, dar votanți în Timișoara, participanți în număr foarte mare la vot în septembrie 2020, mobilizați de USR, oameni pe care eu îi respect și îi consider de bună credință, dar păcăliți de specialiștii în manipulare angajați pe bani foarte mulți de grupurile de interese politico-economice susținătoare ale “noname-ului” Dominic Fritz -noname până și pt Google (!!!), la venirea în România în 2019!- și defăimătoare la adresa mea de o manieră de un parșivism maxim”, a scris Robu, pe pagina sa de Facebook.