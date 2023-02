EXCLUSIV. Scandal fără precedent la UMF Timișoara. Lista cu profesorii care cer șpagă la examene

O listă cu numele unor profesor universitari de la UMF Timișoara, despre care studenții susțin că cer șpagă la examene, a fost lipită pe toți stâlpii din zona respectivă.

Mai mult, studenții care au ales să protesteze astfel, în fața corupției din interiorul facultății de stomatologie, au lipit aceste liste, inclusiv pe stâlpii din fața DNA Timișoara.

Pe listă apar numele unor profesori universitar, care pretind șpagă de la 150 de euro, și până la 2.500 de euro. Manifestul poartă numele ”Stop Corupției din Stomatologie, în UMF Timișoara – spăgarii în euro”.

Conferențiarul universitar Ciprian Mihali, de la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj a scris un mesaj, pe facebook despre protestul studenților de la Timișoara. El recunoaște că în universitățile din România este un fenomen extins de corupție.

”Foarte interesantă inițiativa studenților din Timișoara. E și aceasta o cale de a denunța caracatița sufocantă a corupției din universități. Cu rezerva totuși de a nu cădea în calomnie și spirit revanșard”, a scris conferențiarul Mihali, care recunoaște astfel, că în universitățile din România este o corupție foarte mare.

Doi universitari refuză să facă declarații

Pe listă apar numele conferențiarului universitar Cristina B., de la Disciplina de ortodonție şi ortopedie dento-facială la UMF Victor Babeș Timișoara.

Pe facebook, Cristina B. afișează o viață de lux, cu vacanțe exotice care se derulează cu rapiditate, în diferite colțuri ale lumii, sau cu petreceri la restaurantele de lux din Timișoara. Aceasta nu a putut fi contactată.

Un alt nume cunoscut de pe lista respectivă, este cel al profesorului universitar Cosmin Sinescu. Evz l-a contactat pe profesorul Sinescu care a declarat că este un atac direct la persoana lui, fiind și șeful Școlii Doctorale.

”Vom face un comunicat pentru presă. Din păcate sunt preluate informațiile la nivel de cancan. În două cuvinte, luni a venit motivația de la Înalta Curte. Vechea conducere a Colegiului Medicilor Stomatologi, nu mai există, iar acest lucru supără, deoarece eu am fost ales noul președinte. Noi avem posibilitatea să înscriem medici, avem posibilitatea să avizăm funcționarea cabinetelor stomatologice. Cei din vechea conducere ne poartă sâmbetele de mult timp. Probabil că ei au lucrat pe toate planurile. Vom face și o plângere la poliție pentru că nu este adevărat nimic. Este o chestiune de denigrare, pentru că oamenii ăștia vor să despartă mediul academic, de cel al medicilor relații”, ne-a spus profesorul Sinescu.

Decanul Meda Negruțiu respinge acuzațiile

Pe listă apare și Meda Negruțiu care este decanul Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara.

”Nu știu să am o situație conflictuală cu cineva. Studenții au dezmințit. Eu când am văzut, am început să râd, hârtia suporta orice. Nu îmi place să văd astfel de chestii, dar mă lasă rece. Cine a gândit este clar că nu este atât de prost să lipească el anunțurile”, ne-a precizat decanul Meda Negruțiu.

Profesoara universitară are o altă teorie a celor întâmplate și anume că la mijloc este un scandal legat de alegerea noii conduceri a Colegiului Medicilor Stomatologi din Timișoara. Alegerile au fost validate chiar luni printr-o decizie emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Președinte a fost ales profesorul Sinescu, iar vicepreședinte, conferențiara Bratu.

”Singura stare conflictuală este pe linie medicilor stomatologi. Vechea conducere nu a mai fost validată. Au fost organizate alte alegeri, și este o nouă conducere, având ca președinte pe dl. profesor Cosmin Sinescu, și multor altora nu le convine. Există și o decizie a Înaltei Curți în acest sens”, ne-a mai spus profesoarea Negruțiu.

Un alt mare semn de întrebare este și concursul care a avut loc luni, de promovare pe posturile didactice din cadrul UMF Timișoara, unde atât profesorul Sinescu, cât și conferențiara Bratu au fost membrii în comisiile de examinare.