Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu 2, la vot în Parlament. Voturile necesare pentru AUR, SOS și POT. Live

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu 2, la vot în Parlament. Voturile necesare pentru AUR, SOS și POT.







Moțiunea de cenzură îndreptată împotriva Guvernului Ciolacu, propusă de AUR, S.O.S. România și POT, va fi dezbătută și supusă votului în plenul reunit al Parlamentului, vineri, începând cu ora 11:00.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu 2, în Parlament

Așadar, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ciolacu 2, intitulată „Premierul NORDIS trebuie să plece, românii s-au săturat de umilință”, va fi supusă votului în Parlament vineri. Opoziția, formată din AUR, SOS România și POT, cele trei partide care au semnat moțiunea, nu dispune de voturile necesare pentru a demite Executivul.

Pentru ca moțiunea să fie adoptată, este necesar votul majorității parlamentarilor, respectiv 233 de voturi favorabile.

În cadrul dezbaterii referitoare la moțiunea de cenzură, grupurile parlamentare dispun de 39 de minute, la fel ca și Guvernul, conform hotărârii Birourilor permanente reunite. Moțiunea a fost prezentată marți, în plenul Parlamentului, de senatorul AUR Petrișor Peiu.

Ce prevede Constituția în această situație

Conform Constituției, Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, au capacitatea de a retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, cu votul majorității membrilor celor două Camere.

Moțiunea de cenzură poate fi inițiată de cel puțin un sfert din numărul total al deputaților și senatorilor, trebuie comunicată Guvernului în ziua depunerii și va fi dezbătută după trei zile de la prezentarea sa în ședința comună a celor două Camere.

Conform articolului 47 din Regulamentul şedinţelor comune arată că, ”acordarea votului de încredere Guvernului şi retragerea încrederii acordate Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură sunt supuse procedurii votului secret cu bile”, în fața a cel puțin jumătate plus unu din membrii celor două Camere ale Parlamentului.

USR nu va susține moțiunea de cenzură

USR a declarat că nu va susține moțiunea și intenționează să elaboreze o moțiune proprie după alegerile prezidențiale din luna mai. Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR, a subliniat marţi că parlamentarii partidului său nu sprijină moţiunea de cenzură iniţiată de AUR, S.O.S. România şi POT.

„Noi nu votăm acum. Am spus asta, am decis împreună colegii mei şi cu doamna preşedinte Elena Lasconi, cred că de două săptămâni. Ne uităm la tot contextul internaţional, la faptul că România are un preşedinte interimar şi am spus atunci şi spun şi acum: am fi votat dacă am fi înţeles ce se întâmplă de a doua zi după ce Ciolacu pleacă acasă şi în ce măsură se poate pune un nou Guvern pro-european, în această perioadă atât de complicată, pentru că avem o responsabilitate pentru fiecare om care îşi vede de treaba lui, munceşte şi plăteşte taxe. Nu putem să aruncăm ţara în haos”, a transmis pesocial media Ionuț Moşteanu.