Moștenirea lui Petrică Mîțu Stoian, în pericol. Cine a vrut să-i ia drepturile de autor artistului

Potrivit acesteia, bărbatul, sub pretextul organizării unui spectacol în memoria lui Petrică Mîțu Stoian, a încercat să obțină de la familia regretatului cântăreț toată puterea asupra drepturile de autor ale melodiilor lăsate în urmă. „ Este un tip din București, care nu are nici sediu și societatea lui comercială este plină de datorii, asta am verificat pe site-ul Ministerului Finanțelor. A făcut o ofertă pentru a organiza, cică, un spectacol. Și mi-a trimis draft-ul. Când m-am uitat în draft, se prevedea și preluarea drepturilor de autor. Am sfătuit-o pe doamna Maria să nu facă un asemenea contract.(…) I-am transmis că nu e de acord doamna Maria, dar fără să fac mari discuții”, a explicat Carmen Obârșanu, avocata surorii lui Petrică Mâțu Stoian, potrivit ego.ro .

Doar că în momentul în care a văzut că nu poate obține ceea ce-și dorește, bărbatul ar fi trecut la amenințări. Mai mult decât atât, acesta i-ar fi adresat o serie de cuvinte greu de reprodus, fapt ce a făcut-o pe sora artistului să ia o decizie radicală: aceea de a nu mai permite nimănui să se folosească de numele fratelui ei. “Din momentul acela am început să primesc mesaje de amenințare că au fost preluate drepturile de autor în mod ilegal de către familia lui Mîțu. L-am atenționat ”Domne, îți fac plângere! Ce faci, mă hărțuiești, ce faci aici?!”, ”Păi, o să vă fac eu plângere pentru că nu îmi răspundeți în scris!”.(…) A urmat un bombardament din acesta de expresii indecente, nepotrivite, din partea lui. Doamna Maria a fost foarte afectată și a zis: ”De acum încolo nu mai las pe nimeni! Nu mă mai implic!”. După aceea, m-a sunat o doamnă care s-a prezentat manager că: ”Vă rog să-l scuzați!”, a mai sus avocata.