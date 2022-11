Un an de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Mesaj emoționant transmis de fiul lui de suflet: „Nu voi permite să fii uitat”

Alin Gabriel Matei este cel care a învățat multe despre muzică de la celebrul interpret de muzică populară. Tocmai de aceea, adolescentul nu a uitat și nu va uita de cel care i-a călăuzit pașii.

Mesaj emoționat la un an de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian

La un an de la moartea interpretului, familia și apropiații lui nu s-au putut obișnui cu gândul că acesta nu mai este. Momentele prin care trec sunt și acum grele.

Fiul de suflet al artistului, Alin Gabriel Matei a menționat într-un mesaj că artistul este îngerul său păzitor, punctând de asemenea că va face ce trebuie pentru ca maestrul lui să nu fie uitat.

„Un an de când ne-ai părăsit. Un an de suferință, tristețe, lacrimi, întrebări fără răspuns și nu în ultimul rând durere. Un an în care toată țara te-a plâns… repede trece timpul, dar nu te voi uita niciodată și nu voi permite sa fii uitat. Mulțumesc din suflet pentru tot, îngerul meu păzitor! Odihnă veșnică, Maestre!”, a fost mesajl tânărului.

Colegii artistului îl plâng și acum

Colegii de scenă ai celebrului cântăreț au vorbit despre moartea lui și au spus că anul ce a trecut a fost plin de durere și emoție. Mariana Ionescu Căpitănescu a mărturisit că Petrică Mîțu Stoian era cel care răspândea voia bună și ridica moralul de fiecare dată când se pregăteau să intre pe scenă.

„A fost un an greu. Avea tot felul de glume care să ne scoată din starea de stres pe care noi o simțeam înainte de a merge pe scenă. Eu una am emoții, mereu mă preocupă faptul că trebuie să fiu impecabilă în fața publicului și Petrică, atunci când mergeam la aceleași spectacole, întotdeauna știa această problemă a mea și mereu îmi schimba starea de spirit. Schimba subiectul și mă făcea să mă simt altfel”, a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu.

Și prietenul artistului, Constantin Enceanu a trecut prin momente grele în acest an. El îi simțea lipsa în special la evenimente, pentru că știa că la ele trebuiau să cânte împreună, potrivit Wowbiz.ro.