Moscova, prinsă pe picior greșit. Un tribunal din Rusia a recunoscut că nava „Moskva” a fost scufundată de Ucraina

Un document emis de un tribunal militar din Rusia, retras ulterior de pe site-ul oficial, arată pentru prima dată că nava „Moskva” a fost scufundată în urma unui atac ucrainean, o versiune care contrazice explicația oficială promovată de Kremlin în ultimii ani.

Informația a apărut într-o hotărâre care a vizat condamnarea în lipsă a unui comandant ucrainean acuzat că ar fi ordonat lovituri asupra navei-amiral „Moskva” și a unei alte nave militare ruse.

Documentul, șters rapid de pe site-ul tribunalului, a fost salvat de publicația independentă Mediazona. Până acum, autoritățile ruse susțineau că nava s-a scufundat din cauza unui incendiu. De asemenea, varianta oficială arata că acesta ar fi fost urmat de explozia muniției de la bord.

Ucraina a afirmat de la început că „Moskva” a fost lovită de două rachete anti-navă Neptune. Conform documentului publicat pe site-ul tribunalului, „o lovitură cu rachete a provocat un incendiu și fum dens”, ceea ce ar fi dus la moartea a 20 de membri ai echipajului, rănirea a 24 și dispariția a opt marinari în timpul operațiunii de salvare, care a durat peste șase ore. Armata rusă nu a confirmat oficial aceste pierderi.

Scufundarea „Moskva”, la doar câteva săptămâni după lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina, a fost o lovitură simbolică majoră pentru Rusia. Nava reprezenta nu doar un element central al flotei din Marea Neagră, ci și un simbol al prezenței militare rusești în regiune.

Purtătoarea de cuvânt a tribunalului militar a refuzat să facă declarații legate de documentul retras, iar Ministerul Apărării nu a oferit niciun răspuns oficial. Rusia evită să folosească termenul „război”, preferând expresia „operațiune militară specială”, iar jurnaliștii care contrazic versiunea oficială sunt adesea anchetați sau condamnați. Organizațiile internaționale pentru apărarea presei arată că zeci de jurnaliști sunt încă în detenție pentru relatări despre conflict. În acest context, recunoașterea accidentală a atacului asupra navei „Moskva” reprezintă una dintre cele mai evidente fisuri în discursul oficial al Moscovei.