International

Moscova, prinsă pe picior greșit. Un tribunal din Rusia a recunoscut că nava „Moskva” a fost scufundată de Ucraina

Comentează știrea
Moscova, prinsă pe picior greșit. Un tribunal din Rusia a recunoscut că nava „Moskva” a fost scufundată de UcrainaMoskva. Sursa foto: x.com
Din cuprinsul articolului

Un document emis de un tribunal militar din Rusia, retras ulterior de pe site-ul oficial, arată pentru prima dată că nava „Moskva” a fost scufundată în urma unui atac ucrainean, o versiune care contrazice explicația oficială promovată de Kremlin în ultimii ani.

Rusia admite accidental că nava-amiral „Moskva” a fost lovită de Ucraina

Informația a apărut într-o hotărâre care a vizat condamnarea în lipsă a unui comandant ucrainean acuzat că ar fi ordonat lovituri asupra navei-amiral „Moskva” și a unei alte nave militare ruse.

Documentul, șters rapid de pe site-ul tribunalului, a fost salvat de publicația independentă Mediazona. Până acum, autoritățile ruse susțineau că nava s-a scufundat din cauza unui incendiu. De asemenea, varianta oficială arata că acesta ar fi fost urmat de explozia muniției de la bord.

justitie

Justitie: Sursa foto: Freepik

Poziția Kievului

Ucraina a afirmat de la început că „Moskva” a fost lovită de două rachete anti-navă Neptune. Conform documentului publicat pe site-ul tribunalului, „o lovitură cu rachete a provocat un incendiu și fum dens”, ceea ce ar fi dus la moartea a 20 de membri ai echipajului, rănirea a 24 și dispariția a opt marinari în timpul operațiunii de salvare, care a durat peste șase ore. Armata rusă nu a confirmat oficial aceste pierderi.

Risc de inundații în România. Nou avertisment din partea hidrologilor
Risc de inundații în România. Nou avertisment din partea hidrologilor
Adi Minune a dat un apartament pe un telefon. Manelistul, speriat de stafii
Adi Minune a dat un apartament pe un telefon. Manelistul, speriat de stafii

O lovitură de imagine pentru Rusia

Scufundarea „Moskva”, la doar câteva săptămâni după lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina, a fost o lovitură simbolică majoră pentru Rusia. Nava reprezenta nu doar un element central al flotei din Marea Neagră, ci și un simbol al prezenței militare rusești în regiune.

Purtătoarea de cuvânt a tribunalului militar a refuzat să facă declarații legate de documentul retras, iar Ministerul Apărării nu a oferit niciun răspuns oficial. Rusia evită să folosească termenul „război”, preferând expresia „operațiune militară specială”, iar jurnaliștii care contrazic versiunea oficială sunt adesea anchetați sau condamnați. Organizațiile internaționale pentru apărarea presei arată că zeci de jurnaliști sunt încă în detenție pentru relatări despre conflict. În acest context, recunoașterea accidentală a atacului asupra navei „Moskva” reprezintă una dintre cele mai evidente fisuri în discursul oficial al Moscovei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:39 - Lansări balistice din Coreea de Nord, detectate de Japonia și Coreea de Sud
17:30 - Risc de inundații în România. Nou avertisment din partea hidrologilor
17:23 - Moscova, prinsă pe picior greșit. Un tribunal din Rusia a recunoscut că nava „Moskva” a fost scufundată de Ucraina
17:17 - Accident grav în Timiș. Șase oameni au murit și alte trei au ajuns la spital
17:05 - Adi Minune a dat un apartament pe un telefon. Manelistul, speriat de stafii
17:04 - KIMARO Entertainment prezintă: BONNIE TYLER – Concert Jubileu | 50 de ani de carieră

HAI România!

Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale