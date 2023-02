Mormintele personalităților din cimitirul Bellu au fost sparte și profanate. Care a fost cel mai important furt din ultimii ani

Cimitirul Bellu a fost ani la rând unul dintre locurile preferate ale hoților. În acest loc sunt înmormântați cele mai importante personalități ale României începând de la scriitori, pictori, actori și muzicieni și până la cadre militare. Foarte mulți cercetători și turiști străini vin ca la muzeu în acest cimitir. Mai multe morminte ale unor persoane celebre au fost sparte și profanate în ultimii ani. De-a lungul timpului au fost furate mai multe elemente de decor.

Principalul obiect care a fost furat, în urmă cu un an, este bustul amiralului Urseanu, acesta se afla pe un soclu. Reprezentanții cimitirului nu înțeleg de ce infractorii au luat această statuie care are aproape 100 de ani. Vasile Urseanu este fondatorul Observatorului Astronomic din București și a fost comandant pe celebrul bric „Mircea”. Este vorba de prima navă-școală românească. Urseanu estec considerat un erou național.

Cimitirul Bellu a făcut plângere pentru bunurile furate

Alex Puricescu, unul dintre reprezentanții cimitirului, au spus că a fost făcută o plângere la Parchetul General. „Am anunțat şi la Secția 14 de Poliție. Ne-au dat număr de înregistrare. Până acum nu avem nicio veste şi niciun răspuns” chiar dacă a trecut un an de la acest eveniment. Fiul prințesei Brianna Caradja a spus că de-a lungul anilor mai mult ornamente de bronz au fost furate.

„Din păcate, am constatat de-a lungul anilor mai multe furturi deasupra cupolei, mai ales ornamentele de bronz. Nu vorbim de șapte kg de bronz, ca să poți să-i dai o valoare. Vorbim despre o operă desenată de Ion Mincu în 1899. Vorbim de istorie, vorbim de lucruri care nu pot fi înlocuite”, a spus Max Caradja. Este vorba de Cavoul Cantacuzino, monument care reprezintă o adevărată avere națională.

Damian Anfile, inspectorul de specialitate la Administrația Cimitirelor, a explicat că agenților de pază le este foarte greu să aibă grijă de întreaga locație pentru că suprafața cimitirului este destul de mare, aproximativ 19 hectare. În plus, nu există nici un sistem de supraveghere video. „Este un ansamblu muzeal imens, avem peste 150 de monumente istorice”, a mai spus Anfile.

Câte jafuri au fost în ultimii ani în Cimitirul Bellu

Administratorul cimitirului din București, Virgil Rotaru, a spus că în ultimii doi ani, singurul furt înregistrat a fost cel al bustului amiralului Urseanu. Infractorii încercau, în urmă cu 15 ani, să fure mânerele de bronz de la morminte, dar aceste fenomen a fost stopat. Administatorul cimitirului a descoperit când a văzut ușile sparte sau deschise că unele morminte erau profanate. Rotaru a observat foarte multe oseminte împrăștiate pe jos.

„În cazul cavoului Marelui Ban Ghica, într-adevăr acolo criptele au fost sparte. La Assan, într-adevăr, ușa nu a fost sparta, ea n-a fost bine fixată. Ea nu e spartă, un pic stă pe spate, am luat măsuri, am repus-o pe poziție. În cazul cavoului Casimir, nu am cunoștință unde este acest cavou în cimitir”, spune Virgil Rotaru, potrivit Antena 3 CNN.