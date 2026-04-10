Mormântul fiicei interpretului Igor Cuciuc a fost profanat: Doamne, fă dreptate!

Republica Moldova. Mormântul Andreei Cuciuc, fiica interoretului Igor Cuciuc, decedată la vârsta de 17 ani, a fost profanat.

Anunţul a fost făcut pe Facebook de Minodora Calistru, apropiată a familiei Cuciuc, noutatea fiind confirmată şi de artist.

Autorii postării susţin că persoane neidentificate au furat icoana şi au încercat să smulgă crucea de pe mormânt.

Minodora Prisacu a scirsi pe Facebook că a primit un video de la Diana Cuciuc şi că aceasta i-a sunat, plângând în hohote.

Când am deschis, am încremenit: cineva a profanat mormântul Andreei. Crucea era mișcată din loc, probabil au încercat să o smulgă, florile erau răsturnate fotografia spartă, sticla și ruptă, pași pe mormânt, lumânări stranii, probabil ritualuri de ,,vrăji " fac nebunii că, ei cred în așa diavolisme.

Nu am cuvinte. Ce fel de om trebuie să fii ca să faci așa ceva? Ce întuneric, ce lipsă de suflet, ce josnicie.

Am întrebat-o pe Diana pe cine suspectează. Mi-a spus doar că, indiferent cine este, Dumnezeu îl va pedepsi aspru, pe el și pe tot neamul lui. Apoi am vorbit cu Igor. Dacă pentru Diana am găsit, cu greu, câteva cuvinte de alinare, în fața durerii lui am rămas neputincioasă. Cum să liniștești un tată care plânge de neputință? Andreea era pentru Igor totul - și lumină, și viață, și sens”, a scris Minodora Prisacu.

Autoarea postării mai scrie că soţii Cuciuc, care nu sunt în ţară, „se vor muta” lângă mormântul fiicei lor.

„Mi-au spus că atunci când se vor întoarce acasă, se vor muta lângă mormântul ei, ca nimeni să nu-și mai bată joc de fetița lor. Eu chiar nu am cuvinte”, a scris Prisacu.

Interpretul a făcut şi el un comentariu la videoul cu mormântul fiicei sale.

„Lume, ce se întâmplă? Cum să vii la mormântul Andreei și să distrugi? Oare cine face lucrul acesta… Doamne, fă dreptate!, a comentat artistul.

Fiica interpretului Igor Cuciuc, Andreea, s-a stins din viață pe 15 noiembrie 2024, la un pub din sectorul Botanica, unde participa la balul bobocilor alături de alţi elevi de la Colegiul „Ștefan Neaga”.

Tensiunile dintre familiile artiştilor au izbucnit după un mesaj postat de Diana Cuciuc pe 4 octombrie 2025, în timp ce Cristian Botgros era internat în stare de comă.

„Vă scriu cu inima frântă, ca o mamă care și-a pierdut fiica. O copilă frumoasă, plină de viață, a plecat dintre noi pentru totdeauna, după ce cineva i-a pus droguri în pahar. O clipă de neatenție, un gest criminal, și viața ei s-a sfârșit. Vă rog, vorbiți cu copiii voștri, spuneți-le să fie atenți la ce beau și în ce anturaj se află”, scria mama Andreei.

Violonistul Cristian Botgros afirmă că este victima unei campanii de defăimare publică, care i-a afectat profund viața personală și cariera artistică.