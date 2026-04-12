Mormânt comun de copii descoperit în Israel. Cercetătorii explică practicile funerare din epoca biblică

Arheologii au descoperit rămășițele a zeci de copii sub doi ani într-un rezervor de apă din orașul antic Tel Azekah, în Israel, potrivit unui studiu publicat recent. Descoperirea, făcută inițial în 2013, oferă indicii despre modul în care erau înmormântați copiii în perioada persană, între secolele VI și V î.Hr, relatează The Times of Israel.

Echipa condusă de profesorul Oded Lipschits, de la Universitatea din Tel Aviv, desfășura săpături de aproximativ doi ani în situl Tel Azekah când a identificat un vechi rezervor de apă. În straturile inferioare au fost găsite vase ceramice folosite pentru scoaterea apei, însă în apropierea suprafeței au apărut sute de fragmente osoase de mici dimensiuni.

„Am săpat foarte atent și foarte încet, am colectat fiecare fragment de os și fiecare obiect, am documentat fiecare centimetru din zonă, dar nu am înțeles cu adevărat ce am găsit”, a declarat Lipschits pentru The Times of Israel. „Mi-au trebuit câțiva ani ca să am curajul să investighez această descoperire.”

Situația a devenit clară ulterior: oasele aparțineau copiilor, iar rezervorul fusese folosit ca loc de depunere a corpurilor pe o perioadă de aproximativ un secol.

Analiza antropologică a indicat că în sit au fost identificați între 68 și 89 de indivizi, majoritatea copii foarte mici. Aproximativ 90% dintre aceștia aveau sub cinci ani, iar 70% nu depășiseră vârsta de doi ani. Hila May, specialist în anatomie și coautoare a studiului, a explicat că oasele au fost găsite dispersate, fără schelete intacte, ceea ce este normal în cazul copiilor mici.

„Când vezi un mormânt comun, există mai multe explicații posibile”, a explicat ea. „Ar putea fi o boală care a ucis mulți oameni deodată, fără să lase urme pe oase. Totuși, în acest caz mă îndoiesc, deoarece situl a fost folosit timp de un secol.”

Cercetătorii consideră că explicația principală este rata ridicată a mortalității infantile din acea perioadă. În Antichitate, boli minore sau infecții puteau deveni fatale pentru copii. Potrivit lui Lipschits, unele texte antice sugerează că sugarii nu erau considerați pe deplin membri ai comunității înainte de înțărcare: „Patru sau cinci copii din șapte mureau înainte de vârsta de patru ani”, a spus acesta.

Cercetătorul a subliniat însă că aceste practici nu reflectă lipsa afecțiunii parentale, amintind exemple din textele biblice în care înțărcarea era marcată ca un moment important.

Ipoteza sacrificiilor umane a fost exclusă de specialiști, în lipsa unor dovezi specifice.

„De obicei, în astfel de cazuri, oasele erau arse și puse în vase. Aici, corpurile erau intacte”, a explicat Lipschits.

Datarea sitului a arătat că rezervorul a fost utilizat inițial în Epoca Bronzului, apoi abandonat și reutilizat în perioada persană. Analizele cu radiocarbon au confirmat această cronologie. În prezent, cercetătorii analizează ADN-ul rămășițelor pentru a stabili originea, sexul și eventualele legături de rudenie dintre copii.

„Abia după ce vom avea rezultatele ADN vom putea spune cine erau acești oameni”, a spus May.

Descoperirea oferă o posibilă explicație pentru absența rămășițelor de sugari din cimitirele din acea perioadă și deschide noi direcții de cercetare privind practicile funerare din Antichitate.