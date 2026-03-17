Monica Macovei refuză să facă muncă în folosul comunității

Fostul ministru al Justiției Monica Macovei se prezintă din nou în fața magistraților, într-un dosar legat de accidentul rutier în care a fost implicată și în urma căruia un motociclist a fost grav rănit. De această dată, demersul vizează modificarea obligațiilor stabilite anterior de instanță, mai exact eliminarea măsurii privind prestarea muncii în folosul comunității, potrivit Portaljust.

Concret, fostul oficial solicită încetarea obligației de a efectua 60 de zile de muncă neremunerată, sancțiune dispusă în urma condamnării din primă instanță. Dosarul, înregistrat cu indicativul 7355/254/2025, este programat pentru judecată marți, în jurul orei 12:00.

Cazul are la bază un accident produs în 2024, în județul Constanța, pe traseul dintre localitățile 2 Mai și Mangalia. Potrivit concluziilor anchetei realizate de polițiști, impactul s-ar fi produs după ce autoturismul condus de Monica Macovei ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu o motocicletă.

În urma accidentului, motociclistul a suferit răni grave, necesitând o perioadă îndelungată de spitalizare, de peste 100 de zile.

Fosta ministră a contestat constant varianta anchetatorilor, susținând că nu a încălcat regulile de circulație și că, în realitate, motociclistul ar fi fost cel care a intrat în coliziune cu vehiculul său. Aceasta a afirmat, de asemenea, că nu a pierdut controlul asupra direcției de mers în niciun moment.

În primă instanță, Judecătoria Mangalia a decis condamnarea la șase luni de închisoare cu suspendare, stabilind un termen de supraveghere de doi ani. Pe lângă această sancțiune, instanța a impus mai multe obligații, inclusiv participarea la programe de reintegrare socială și efectuarea muncii în folosul comunității.

De asemenea, pe durata perioadei de supraveghere, Monica Macovei trebuie să respecte o serie de condiții stricte: să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune, să accepte vizitele consilierului desemnat, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă, precum și deplasările care depășesc cinci zile.

Totodată, este obligată să furnizeze informații privind mijloacele sale de trai, pentru a permite monitorizarea situației sale.

Monica Macovei este cunoscută pentru activitatea sa în perioada 2004–2007, când a ocupat funcția de ministru al Justiției și a promovat reforme importante în sistemul judiciar, inclusiv măsuri privind consolidarea independenței magistraților și criterii transparente de promovare în carieră.