„E epidemie de știri false în România! O realitate extrem de periculoasă și extrem de tristă. Cine suportă consecințele epidemiei de FAKE NEWS?!

Ieri am simțit pe pielea mea ce înseamnă să fii neputincios în fața unei epidemii de minciuni și răstălmăciri tendențioase care au o singură țintă: să te discrediteze cu orice scop.

Un site de propagandă a scos din context și a denaturat mesajul meu din emisiunea de luni seara, de la Realitatea Plus, unde am fost invitată și unde am discutat, printre altele, despre măsurile luate de minister pentru copiii din familii defavorizate care nu au acces la tablete încă și despre copiii care locuiesc în imobile fără curent electric”, a spus Monica Anisie.

Știrea falsă

„Știrea FALSĂ ați citit-o cu toții: „Ministrul Educației recomandă lecții la televizor pentru copiii care locuiesc în case fără curent electric”. La nici o oră, site-ul respectiv a schimbat complet știrea în altceva:

„Ministrul Educației: Pentru școala on-line, elevii care nu au tablete pot urmări lecțiile la televizor”

Degeaba, știrea falsă, deși dispărută, fusese preluată deja”, a mai completat aceasta.

Mesajul ministrului a fost ct se poate de clar

„NU cred că nu a fost clar mesajul meu de luni seară! Dar, în acest moment, în care știrea FALSĂ pare mai reală decât ADEVĂRUL, e necesar să revin cu răspunsul meu, în primul rând pentru cei de bună credință, părinți, profesori, elevi, care merită să fie informați CORECT de către mine, dar și pentru cei „încuiați”, care insistă să nu înțeleagă: Pentru copiii care locuiesc în case care nu sunt racordate la rețeaua de electricitate, școala a trimis material didactic la domiciliul elevului.

Iar elevii din familii defavorizate, care locuiesc în schimb în imobile racordate la rețeaua de electricitate, care nu au primit încă tablete, au opțiunea să urmărească lecțiile la TVR, în cadrul programului TeleȘcoală.

Dragi jurnaliști, și mă adresez doar unei categorii din presă: nu abuzați de puterea și privilegiile pe care vi le oferă această onorabilă profesie. Le faceți un deserviciu iremediabil colegilor onești care respectă principiile deontologice ale profesiei”, a încheiat Monica Anisie postarea de pe Facebook.