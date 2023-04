Monica Anghel și-a îndeplinit visul după ce a slăbit 40 de kilograme. Cu ce se ocupă acum cântăreața

Monica Anghel a lipsit o perioadă din spațiul public, iar în acest timp a făcut tot ceea ce a simțit și chiar mai mult, și-a îndeplinit un vis, acela de a deveni instructor de fitness. După ce a câștigat lupta cu kilogramele, cântăreața vrea acum să le ajute și pe alte femei să-și mențină greutatea ideală.

Monica Anghel a devenit instructor de fitness

„Sunt deja instructor de fitness. Am terminat cursul, duminică am avut examenul final. Am obținut nota zece și la proba scrisă, nota zece și la proba practică. Deci acum sunt instructor de fitness. Probabil că voi face undeva, la o sală, împreună cu prietenele mele. O să mergem toate să ne plătim abonament și o să le spun eu ce trebuie să facă astfel încât să lucreze corect, să lucreze în siguranță, să nu existe accidentări sau să nu existe repercusiuni pe termen mai lung”, a declarat Monica Anghel, potrivit ziare.com.

Vedeta a reușit să slăbească enorm printr-un stil de viață sănătos, dar a ajutat-o mult și intervenție chirurgicală la care s-a supus, liposucție. Aceasta a povestit în urmă cu ceva timp că a avut mari probleme de sănătate acum 24 de ani și că a vrut să se sinucidă din cauza durerilor de nedescris. Vedeta a declarat că a fost complexată pentru că nu avea silueta dorită și că a ținut zeci de diete.

Cântăreața a vrut să se sinucidă

Monica Anghel a declarat că această intervenție a fost extrem de dureroasă și că medicul Andrei Carandino, cel care i-a fost și soț, a ajutat-o să treacă peste probleme. „Eu ştiam că trebuie să fie două incizii mici, într-o parte şi alta a abdomenului, iar când m-am trezit cu toată burta tăiată mi s-a făcut rău!”, a povestit Monica Anghel.

Abdomenul i se necrozase și, din cauza durerilor cumplite, Monica Anghel a vrut să își pună capăt zilelor. Medicul care o operase a fugit din țară de frică, iar vedeta a crezut că nu va putea trece peste acest coșmar. La scurt timp, Andrei Carandino a salvat-o.