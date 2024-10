Monden Monica Anghel, despre moarte și kilogramele în plus, care i-au dat mari bătăi de cap mulți ani







Monica Anghel spune că s-a considerat întptdeauna o femeie frumoasă, indiferent câte kilograme cântărea.

Încrederea în propria persoană, importantă în viața Monicăi Anghel

Monica Anghel rămâne una dintre vocile remarcabile ale României, oricum ar fi. Celebra artistă a povestit recent cum era privită când era „grasă”.

Diva susține că nu a băgat în seamă niciodată gura lumii, pentru că a avut încredere în propria persoană și s-a considerat întotdeauna o femeie frumoasă. Bonus, talentul pe care îl are, nu are nici o legătură cu kilogramele în plus.

„Eu și când eram foarte grasă, aveam foarte multă încredere în mine. Și mă vedeam o femeie foarte frumoasă. (...). Despre mine toată lumea a spus că sunt foarte talentată, dar că sunt foarte grasă și trebuie să slăbesc. Ok, am făcut niște greșeli din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, dar până la urmă nu a contat ceea ce spunea lumea.”, a declarat artista.

Kilogramele în plus nu au de a face cu talentul

Artista spune că a avut încredere în ea chiar și atunci când a avut mai multe kilograme.

„Eu și când eram foarte grasă, aveam foarte multă încredere în mine. Și mă vedeam o femeie foarte frumoasă. Și eram o femeie foarte frumoasă. Am avut niște succese extraordinare, am câștigat 11 trofee internaționale, sunt cel mai premiat artist din țara asta.(...) Nu are nici o legătură povestea asta cu kilogramele în plus cu succesul. Dacă ești foarte bun în ceea ce faci și dacă ai încredere în tine, nu are nici o legătură”, a continuat artista.

Monica Anghel: Gura lumii nu o astupă nici pământul

Fanii care odinioară o criticau pentru kilogramele în plus, acum sunt nemulțumiti că a slăbit, și spun că a slăbit exagerat.Și pentru că gura lumii nu o astupă nici pământul, ei spun acum că era mult mai frumoasă cu forme.

„Păi Monica Anghel are talent înnăscut și nu conta kilogramele în plus. Dar acum arată bine, dar parcă prea mult a slăbit”, a spus un fan din online.

„Mult mai bine arătai când aveai câteva kilograme în plus”;„Mai frumoasă erați înainte acum nu-mi place cum arătați”; „Este cazul să te oprești din slăbit. În momentul ăsta exagerezi”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.

„Viața îți aduce și probleme”, este de părere Monica Anghel

Artista a spus că urmărește rețelele de socializare, dar nu înțelege de ce oamenii vor să pară altfel decât sunt.

„Viața perfectă arată ca și EKG-ul unui om sănătos. Mai sus, mai jos, foarte jos, foarte sus. Dacă e într-o linie dreaptă, a murit”, declară renumita artistă.

Opulența, luxul și fericirea maximă este o imagine falsă promovată în mediul online, mai spune cântăreața.

„Mă uit pe rețelele de socializare, toată lumea arată impecabil, toată lumea arată lux și opulență, toată lumea este într-o fericire maximă. Ori viața nu este așa. Viața are și responsabilități, viața îți aduce și probleme. (...) Viața îți aduce și încercări și momente în care simți nevoia să urli, să plângi, să te descarci, să dai cu pumnul în masă în anumite situații. Viața îți aduce și situații în care părinții nu sunt de acord cu tine sau soțul nu este de acord cu tine sau copilul nu te ascultă.” , a mai spus vedeta.