Moni Bordeianu, primul solist al trupei Phoenix și vocea de aur a anilor ’60

Moni Bordeianu avea probleme de sănătate, suferea de diabet ș în trecut i-a fost amputat un picior. Anunțul despre moartea artistului a fost făcut de Nicu Covaci.

Membru fondator al trupei care a marcat istoria rock-ului romanesc, Moni Bordeianu a fost printre primii artiști autentici ai tării. El și-a pus amprenta pe primele hituri ale formației care a scris istorie în muzică.

Întreaga sa viaţă se învârte în jurul legendarei formaţii Phoenix. S-a numărat printre cei care au pus bazele trupei, i s-a alăturat în perioada din Germania, a fost în concertele susţinute după Revoluţie. A rămas singurul prieten al lui Nicu Covaci:

„Părăsea țara in 1970, după 8 ani de Phoenix… in care a contribuit din plin la gloria formației, interpretând cu originalitate si un timbru aparte Vremuri, Vânt hain, Miezul nopții, Canarul, Nebunul cu ochii închiși, Floarea Stâncilor,

As vrea un eschimos, Te întreb pe tine soare, Mama, mama s.a”, scrie România Rock pe pagina de Facebook.

Cariera muzicală și drumul către succes

Florin Bordeianu (n. 26 februarie 1948, Beșenova Nouă, județul Timiș — 6 februarie 2024, Germania), mai cunoscut ca Moni (Mony) Bordeianu, a fost un cântăreț și compozitor român de muzică rock. S-a remarcat în anii ’60, în perioada în care a fost solistul vocal al binecunoscutei formații Phoenix.

Moni Bordeianu este unul dintre primii vocaliști din România care a abordat „muzica tânără”, așa cum a fost denumită începând cu 1961–62, de fapt muzică beat, de proveniență occidentală, influențată de formații precum The Shadows, The Beatles sau The Rolling Stones.

Una dintre primele trupe autohtone care avea un repertoriu format din piese de acest stil este grupul Sfinții din Timișoara, ce și-a schimbat numele, după primii ani de activitate, în Phoenix. Bordeianu s-a alăturat formației timișorene, chiar de la înființarea acesteia, în 1962. După o foarte scurtă perioadă în care a cântat la tobe, a devenit principalul solist al grupului, rol pe care îl va avea până în 1970, când emigrează în Statele Unite ale Americii.

Aparițiile scenice ale lui Moni alături de Phoenix au fost influențate de Mick Jagger de la The Rolling Stones, solistul român declarându-se un mare admirator al acestuia.

Moni Bordeianu a avut o relație apropiată cu Nicu Covaci

Florin Bordeianu și Nicolae Covaci sunt compozitorii tuturor pieselor originale din primii ani ai Phoenix-ului, cunoscuți și ca „perioada beat”. De asemenea, Moni a scris texte pentru câteva cântece.

Prima compoziție a tandemului Covaci/Bordeianu a fost „Știu că mă iubești (și tu)”, înregistrată în 1964 în studiourile Radio România. Primele două materiale discografice Phoenix, discurile EP Vremuri din 1968 și Totuși sînt ca voi (sau Floarea stîncilor), apărut în anul următor, au fost înregistrare cu Moni Bordeianu la voce și conțin șase compoziții semnate de același tandem Covaci/Bordeianu.

Textul melodiei „Nebunul cu ochii închiși” (de pe al doilea EP) a fost scris de Bordeianu, fiind inspirat de „The Fool on the Hill” din repertoriul The Beatles. Spre deosebire de piesa formației engleze, nu se invocă figura unui nebun vizionar, ci este o referire la adresa lui Nicolae Ceaușescu. Tot în această perioadă, Moni a realizat, împreună cu Phoenix, poemul rock Omul 36/80, cu care a avut câteva reprezentații. Plecarea sa din formație, în 1970, marchează sfârșitul primei perioade Phoenix.

Moni Bordeianu, primul solist al trupei Phoenix

Bordeianu a revenit în Phoenix în 1977, în Germania de Vest, trupa având o altă componență (Nicu Covaci fiind singurul membru rămas din anii ’60). A cântat cu Phoenix doar până în 1978, an în care grupul s-a destrămat. Pe parcursul anilor ’80 a avut câteva colaborări cu foști membri Phoenix. A realizat în nume propriu un disc single cu titlul She Is an Angel (from Outer Space).

Materialul a apărut la casa de discuri Night Records, în 1984, în Germania Federală și Franța. Conține două piese compuse de solist, cu aportul lui Josef Kappl. Imediat după Revoluția din 1989, Bordeianu a înregistrat împreună cu Erlend Krauser melodia „Păsări albe”, dedicată Revoluției și românilor ce au participat la înfăptuirea acesteia.

După 1990, a colaborat din nou cu Phoenix. În 1998 a fost lansat albumul de restituiri Vremuri, anii 60…, ce conține vechi piese Phoenix înregistrate cu Moni, o parte dintre acestea publicate în premieră cu această ocazie. Cântecele publicate în premieră au constituit materialul unui EP apărut doi ani mai târziu, doar pe suport disc de vinil de 7″ (17 cm) și în ediție limitată (103 exemplare). În noiembrie 2008 a apărut albumul Back to the Future…, un material cu înregistrări noi, editat sub titulatura Phoenix & Mony Bordeianu. Solistul a fost invitat în spectacolele formației prilejuite de aniversările de 40, 45, 50 și 55 de ani. În 2016, la Editura Integral din București, a fost publicată cartea biografică Nebunul cu ochii închiși. Mony Bordeianu în dialog cu Doru Ionescu.

În 2015, Nicu Covaci și Mony Bordeianu lansau turneul „Vremuri – Remember the 60s”

Anul 2014 a însemnat pentru formația Phoenix o întinerire a componenței și a spiritului, o activitate bogată și continuă care a culminat cu lansarea albumului „Vino, Țepeș!”. În paralel cu proiectele Phoenix pentru anul 2015, Nicu Covaci alături de Moni Bordeianu au organizat un turneu național în luna martie:

”Toate-au fost la modă atunci,

Toate sunt la modă acum…”

„Vremuri – Remember the 60s” este un concept care include înfățișarea celor doi fondatori Phoenix într-o ipostază rar întâlnită în decursul carierelor artistice, atât în ceea ce privește repertoriul cât și din punct de vedere al modalității de prezentare.

Numărul concertelor din turneul „Vremuri – Remember the 60s” by Nicu Covaci și Moni Bordeianu s-a dublat față de cel prevăzut inițial.

Pe 16 octombrie 2022 trupa Phoenix s-a reunit la premiera de filmului documentar „Phoenix – Povestea”, la Sala Palatului, cu participarea lui Mony Bordeianu, Nicu Covaci, Mircea Baniciu, Costin Petrescu, Ovidiu Lipan Ţăndărică, Mani Neumann, Valeriu Sepi.