Nicu Covaci și-a deschis sufletul: Nu am familie, nu am copii, nu am decât Phoenix. Care este regretul artistului

După ce nu a fost primit în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Nicu Covaci a declarat că și-a dedicat toată viața muzicii și că este dezamăgit de tot ce s-a întâmplat.

„Dragii mei. Nu am solicitat intrarea în UCMR pentru vreo pensie, dat fiind faptul că această uniune nu acordă pensii, lucru pe care îl știam. Am solicitat aceasta doar pentru a avea o recunoaștere formală de la breasla din care fac parte, datorită celor peste 100 de compoziții, declarate deja la UCMR, pe care sper că le cunoașteți. Stimă”, a declarat Nicolae Covaci.

Nicu Covaci a declarat că nu se aștepta să pice la examen și că l-a amuzant decizia UCMR. Artistul a mai spus că a făcut tot ce trebuia, dar că nu a fost suficient.

„Nu am familie, nu am copii, nu am decât Phoenix. Eu pentru Phoenix trăiesc, iar Phoenixul trăiește pentru public. Pentru țara asta. Ani de zile am refuzat să dau examen. În decembrie am hotărât, în glumă, să dau un examen. M-au pus să compun ceva. Am primit niște foi cu partituri, am scris o compoziție cu refren, cu tot ce trebuie. Am scris ce cântă basul, ce cântă toba, tot ce mi s-a cerut. Când am primit scrisoarea de la UCMR că am căzut la examen, m-am tăvălit pe jos de râs. Credeam că e o glumă. E prima oară când pic la un examen. Și am avut multe. Însă nu e vorba de bani. Aș vrea să fiu recunoscut pentru ceea ce am făcut o viață întreagă. Mi-am sacrificat viața pentru treaba asta”. Covaci a completat: „Oare câți dintre cei care au luat decizia asta a mai peste 100 de piese care au devenit șlagăre? Vă spun cu mâna pe inimă că nu mai vreau să fiu membru al acestei găști“.

De la ce a pornit scandalul

Cu toate astea, adevăratul scandal a început când Nicu Covaci a cerut să i se recunoască dreptul de autor pentru coloana sonoră a filmului „Nemuritorii”. Atunci, regizorul Sergiu Nicolaescu a folosit mai multe piese realizate de Nicu Covaci: „Strunga” (1974), „Mica țiganiadă” (1973), „Jocul timpului” (1972), „Pseudo-Morgana” (1972), „Lasă, lasă” (1974) și „Cocoșii negri” (1972). El a cerut 60.000 de euro ca drepturi de autor, dar fără rezultat.

„Am aflat, cu surpriză amară, că Nicu Covaci nu a luat examenul la UCMR”. Examenul de câteva zeci de minute s-a presupus a înlocui 60 de ani de examene trecute cu imens succes în fața publicului. Cred că undeva, ceva e profund greșit cu acest UCMR…”, spus Lucian Romașcanu, care a completat: „Nicu Covaci picat la examen, Nicu Alifantis refuzând politicos să intre în UCMR (tot cu examen…) spunând ironic-amar că nu îndeplinește condițiile cerute, Gheorghe Zamfir primit prin 2000 după nenumărate demersuri etc. etc. E clar că e ceva putred… Acum vorbim de UCMR, dar sunt exemple la fel de greu de explicat și în alte uniuni de creatori”, a reacționat ministrul Culturii, potrivit Jurnalul.