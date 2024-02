Nicu Covaci și trupa Phoenix. Artistul care a scris istorie pentru rock-ul românesc

Nicu Covaci a crescut fără tată până la vârsta de aproximativ 11 ani, acesta fiind deținut politic la primul Canal Dunăre-Marea Neagră. Încă din copilărie, el a fost pasionat de cântat și a luat lecții particulare de pian, acordeon, iar ulterior a fost fascinat de chitară.

Nicu Covaci a fost pasionat de muzică încă din copilărie

Liderul trupei Phoenix a început de mic copil să ia lecții particulare de pian, acordeon și chitară. De asemenea, el a fost pasionat și de studiul limbilor străine, luând lecții de limbă franceză, germană și engleză.

A urmat secția germană a școlii primare, secția română a școlii generale, liceul de arte plastice și Institutul de Arte Plastice din Timișoara.

Nicu Covaci a părăsit România în 26 octombrie 1976, stabilindu-se mai întâi în Olanda, apoi în Germania și în final în Spania.

După 1989, revine în ţară şi reia seria concertelor cu Phoenix

În 1992 publică volumul autobiografic ‘Phoenix…însă eu’. Două dintre albumele importante în discografia trupei, apărute după 1989, sunt „La umbra marelui urs” (2000) şi „Baba Novac” (2005). Alte discuri de referinţă ale formaţiei Phoenix sunt „Cantafabule” (1975), „Transsylvania” (1981) şi „SymPhoenix” (1992).

La 4 aprilie 2003, Nicolae Covaci primeşte de la Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, diploma „Distincţia culturală”. În 2007, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de activitate muzicală şi pentru contribuţia la dezvoltarea muzicii rock din România a formaţiei Phoenix, Nicu Covaci a fost decorat cu „Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler”.

Pe lângă muzică, artistul este un iubitor al motocicletelor și al sportului, practicând, printre altele, atletismul, canotajul, karate, boxul și înotul.

Pe 23 noiembrie 2019 este lansată cartea „Nicolae Covaci – Pictorul”. Aceasta prezintă în premieră peste 100 de fotografii cu lucrări de pictură și sculptură realizate de-a lungul timpului de liderul Phoenix. Albumul este structurat în zece secțiuni și are 116 pagini. Pe lângă comentariile scrise ale lui Covaci, cartea include și 12 coduri QR, care conectează paginile volumului tipărit cu mediul online, fiind astfel prima carte hibridă (smart-book) din domeniul artelor plastice, publicată în România și, probabil, în lume.

Neînțelegerile cu foștii colegi de trupă

Nicu Covaci a avut de-a lungul timpului mai multe divergențe cu foștii colegi de trupă. A câștigat în instanță chiar și un proces în privința drepturilor de autor. Astfel, piese precum „Mugur de fluier”, „Hei, tramvai” sau „Fata verde” nu vor mai putea fi cântate de acum încolo decât cu acordul lui Nicu Covaci. În același proces, solicitarea lui Nicu Covaci de a primi 400.000 lei drept daune morale de la foștii săi colegi Josef Kappl, Mircea Baniciu, Mani Neumann și Radu Almășan a fost respinsă:

„Nu mă interesează banii, mă interesează să nu-și bată joc de mine și de piesele mele. Să mă lase în pace!

Phoenix trebuie să rămână Phoenix, nu șușe, nu înmormântări și avorturi. Nu-mi place când sunt furat și, în plus, sunt și batjocorit. Nu le voi permite în niciun caz să îmi mai cânte piesele pentru că nu au fost cinstiți, nu au fost corecți”, a spus artistul.

De ce îi acuză Nicu Covaci pe foștii colaboratori?

Artistul spune că toți cei care și-au legat numele de Phoenix au făcut-o pentru bani:

Toți vin și pleacă din Phoenix pentru că își închipuie că se vor umple de bani, de gagici, de relații, de vai de mine… Ei nu știu ce eforturi și ce sacrificii se cer la Phoenix. Cum nu s-au umplut de bani, visurile lor s-au năruit. Adevărul e că, la ora asta, în România, trebuie să-ți câștigi existența cumva și cu Phoenix, spre rușinea mea, nu pot să le asigur existența. Eu trebuie să trăiesc din concerte, dar eu concerte nu am.

Nu am pentru că nu am impresari, nu am manageri, ăștia sunt cei care spală banii statului sau ai cui îi spală și cu mine nu se poate.

S-a dus și vorba că, vezi Doamne, cu Nicu Covaci nu poți să te înțelegi! Nu, se spală bani cu nemiluita peste tot și eu am destui dușmani și nu pot să-mi permit să devin șantajabil vreodată. Eu nu le fac jocurile, de aceea nu sunt în joc”, a spus artistul.

Apariția trupei Phoenix

Împreună cu un coleg de școală, Kamocsa Camo Bela, Nicu Covaci a creat o formație de chitariști sub denumirea de Sfinții. Acest lucru se întâmpla la începutul anilor ’60, numele fiind păstrat până în 1964. Ulterior, numele a fost schimbat în Phoenix.

După cum relatează Agerpres, după primul concert în Bucureşti, în 1965, la IATC, Cornel Chiriac a invitat formaţia Phoenix să înregistreze în studioul radioului naţional. Doi ani mai târziu, în decembrie 1967, Phoenix a efectuat primul turneu de amploare, în mai multe oraşe, încheiat cu două concerte la Timişoara, orașul său natal.

Formaţia Phoenix a fost trimisă să reprezinte România la Festivalul „Lira de aur”, în mai 1973, la Bratislava şi apoi la „Festivalul Discului”, în octombrie 1973, la Sopot, în Polonia.

La 19 noiembrie 1973, a avut loc la Sala Palatului concertul Sfinx + Phoenix

Atunci, Phoenix a prezentat în premieră pentru bucureşteni „Mica Ţiganiadă”, „Andrii Popa”, „Pavel Chinezu”, „Strunga” şi piesa care a dat titlul noului disc – „Mugur de fluier”.

Poemul rock „Cantafabule” a fost prezentat în premieră la sala Olimpia din Timişoara, în februarie 1975, iar după scurt timp la Bucureşti, la „Clubul Z” (Casa de cultură „Mihai Eminescu”) şi la „Preoteasa”.

Au urmat doi ani şi jumătate de turnee, fie pe cont propriu, fie cu Cenaclul Flacăra. În acea perioadă a fost scrisă muzica pentru filmul „Nemuritorii”, regizat de Sergiu Nicolaescu.

În 1978, Nicu Covaci şi membrii trupei, mai puţin Mircea Baniciu, au plecat ilegal din ţară. S-au stabilit în Germania, unde au activat sub numele Mad House şi Transsylvania Phoenix, au scos câteva discuri şi i-au cunoscut pe Manfred „Mani” Neumann (vioară, voce), şi pe Tom Buggle (bass), care aveau să apară, alături de Nicu şi Ţăndărică, pe albumul „Transsylvania Phoenix”, se arată pe site-ul www.transsylvania-phoenix.net.

Nicu Covaci, pasionat de artele plastice

După 1989, Nicu Covaci a lucrat tot mai mult în domeniul artelor plastice, creaţiile sale fiind postate pe blogul personal al artistului, www.nicucovaci.wordpress.com.

Nicu Covaci a pledat, în timpul emisiunii Folk Bun de la Rock FM, pentru sprijinirea tinerilor artiști si a vorbit despre faptul că „arta înseamnă spirit, nu bani”:

„Eu trăiesc de 40 de ani departe de țară, nu știu ce se întâmplă, nu vreau să desconsider pe nimeni, dar în mare oamenii se orientează la câștig. Vor să câștige bani și atunci fac tot felul de texte tâmpite, de dragoste, de nu știu ce, si haida-haida-haida. Ori, un artist care este ascultat de o masă de oameni are și niste îndatoriri si niște obligații. Trebuie să ții șira spinării la români. Asta este o obligație. Deci, numai distracția nu ajunge. Si noi, la ora asta, nu avem niciun motiv să ne distrăm”, spune Nicu Covaci.

Nicu Covaci și examenul picat la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR)

Nicu Covaci a dat examen pentru a deveni membru Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), doar că nu a reușit să treacă examenul. Cu o carieră de peste 60 de ani și cu peste o sută de piese compuse cu Phoenix, liderul Phoenix declara atunci că se simte umilit de cei de la UCMR:

„Observ că este o revoltă generală, îmi sună telefonul non-stop, iar asta mă bucură. Oamenii mai au sânge. Dar este o umilință, după 60 de ani de carieră. Am peste o sută de compoziții, scrise pe note, care sunt la UCMR.

Culmea e că ei îmi plătesc și niște bani de autor, e drept, puțini, dar dacă aș fi considerat compozitor aș primi toate drepturile. Așa primesc numai o părticică. Pensie nu am de nicăieri, dar pot să primesc o indemnizație de merit. Dar pentru asta trebuie să fiu și eu membru în Uniunea Compozitorilor. Mă umilesc ăștia. Am căzut la examen și sunt curios de ce”, a declarat Nicu Covaci pentru Adevărul.

Controverse apărute în spațiul public după decizia lui Nicu Covaci de a cânta la nunta lui George Simion

Nicu Covaci a cântat la nunta lui George Simion, alături de trupa Phoenix. Artistul a fost criticat pentru această decizie, însă a oferit și un răspuns tranșant:

„Eu am venit aici pentru că am fost invitat să cânt la 10 mii de oameni, de o fundație culturală. Se cântă și se dansează în costume populare. Noi suntem formația care crede în acest popor, în această tradiție, și eu o să îmi iau și am să cânt în ie. Pentru că noi am făcut o esență, noi am luat acest folclor arhaic și l-am transformat într-un folclor modern.

Noi credem în România, noi credem în poporul ăsta. (…) Am fost chemați să cântăm în fața a 10 mii de țărani. Foarte bine! Că în paralel există o nuntă sau două-trei sau o înmormântare sau un avort, nu mă interesează pe mine… (…) Eu am venit aici să cânt”, a declarat Nicu Covaci.

Artistul a fost criticat de fostul coleg de trupă, Josef Kappl

În vârstă de 74 de ani, Josef Kappl a fost membru al trupei Phoenix timp de peste două decenii. El a criticat decizia fostului coleg Nicu Covaci de a cânta la nunta lui George Simion:

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns! De aceea, vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace „leaderul” acestui grup, sub același nume!

Mi-e rușine de rușinea lui!”, a spus artistul, pe pagina sa de Facebook.

În 2022 avea loc un nou scandal între Nicu Covaci și foști membri Phoenix

Înainte de un concert ce a avut loc în Timișoara, Nicu Covaci a anunțat că din echipa anilor ’70 doar Ovidiu Lipan Țăndărică va urca pe scenă. Liderul Phoenix a mai afirmat că ceilalți doi artiști (Josef Kappl și Mircea Baniciu) ar fi refuzat, din motive persoanele.

Josef Kappl susține că lucrurile n-ar fi stat așa cum a afirmat Covaci. El nu ar fi acceptat invitația pentru că a pus o serie de condiții, dar nu a primit niciun răspuns.

Nicolae Covaci a spus că Mircea Baniciu și Josef Kappl au refuzat invitația din motive personale:

„Kappl și Baniciu au fost în Phoenix. Și, de data asta, pentru că sunt 60 de ani de Phoenix, mi-am călcat pe inimă și i-am invitat pe toți, pentru că lumea trebuie să vadă un lucru frumos, o prietenie între toți care am pus sufletul la formația asta. Toți. Dar interesele personale sunt mai importante astăzi, că trăim în capitalism.Și atunci e mai important să-ți faci treaba ta”, a afirmat Covaci.

Nicu Covaci, grav bolnav

În prezent, liderul trupei Phoenix este grav bolnav. După ce a fost la mai multe spitale din Spania și România, medicii nu au știut să îi spună exact de ce suferă. Cu toate acesteaa, el crede că are o problemă la creier.

„Am fost la două spitale de aici din Spania, la două în Timișoara și unul în București. Fiecare medic îmi spune altceva, nu am încredere acum în nimeni. Unii spun că, în ultimă instanță, este ceva la creier. S-a întâmplat ceva acolo. Eu, dacă șed, e bine. Dacă mă ridic în picioare amețesc de nu mai pot. Fac tratament, iau 20 de pastile dimineața, 3 pastile la prânz și încă 12 seara. Asta trebuie să fac timp de trei luni. O mare bucurie, ce să zic”, a mai spus liderul trupei Phoenix.

Artistul susține că se simte ca și când ar fi beat, dar fără a consuma un strop de alcool:

„Nu mă doare nimic, dar sunt așa de amețit că nu pot spune. Sunt beat de cinci săptămâni, sunt beat tot timpul. Mă concentrez cu greu să îmi fac treaba, mă lupt. Nu sunt beat de la alcool, să fie clar, mă simt ca beat. Nu știu ce am, presupun că s-a întâmplat ceva la creier”, a spus Nicu Covaci.